Francisco Egas: 'Guillermo Almada llegó a ser una gran opción para la Tricolor'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, reveló cómo fue el proceso de selección del entrenador de la Tricolor. El empresario capitalino fue el encargado, por decisión del Directorio, de comandar las negociaciones con Gustavo Alfaro.

Sin embargo el proceso tomó más de la cuenta, por la cantidad de candidatos que existieron. Incluso aseguró que se hizo un análisis a las carpetas de entrenadores que sonaron gracias a los hinchas.



“Fuimos muy abiertos con la cantidad de perfiles para ser DT de la Selección. El primer filtro que usamos fue un porcentaje de efectividad, luego fueron las conversaciones con los técnicos. Buscamos un DT que tuviera un esquema sencillo de aprender. El tema económico también fue un filtro”, afirmó Egas en CRE Satelital.



Se conversó y se analizó la oferta de Pablo Repetto y Paúl Vélez, quienes según el directivo fueron propuestas de la prensa y de la hinchada.



“Nombres como Repetto y Vélez, que se propusieron mas por la gente y prensa que por nosotros, también fueron analizados. No quisimos dejar a nadie de analizar. El que tenga un pasado con Barcelona, Emelec o Liga, no nos importa. Si fuese la mejor opción la tomaríamos sin problema”, amplió el presidente de la FEF.



Egas aclaró que lo de Almada estaba encaminado. Incluso llegó a ser una de las principales opciones que se manejaban, pero no se llegó a un acuerdo económico. Sí existieron conversaciones con el uruguayo, que tuvo un paso por el Barcelona SC y que actualmente está en el Santos Laguna de México.



“Guillermo llegó a ser una gran opción, pero no pudimos llegar a un acuerdo económico, sin importar la camiseta, eso es efímero. Hay que ser profesionales", aseguró e dirigente.



Uno de los entrenadores que sonaron para la Tri fue Jorge Célico. El actual director de formativas de la FEF expuso públicamente que deseaba asumir el reto de la Selección mayor, sin embargo su carpeta no fue considerada.



“Jorge Célico es pieza fundamental en el proyecto de formativas y uno de los activos más importantes de la FEF. Por eso no quisimos moverlo del objetivo", afirmó.