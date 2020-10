Edwin Tenorio pide a Iván Hurtado que llame a elecciones de AFE

LEA TAMBIÉN

Edwin Tenorio, vicepresidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), envió una carta a su presidente, Iván Hurtado, a quien acusa de querer prorrogarse ilegalmente en su cargo de presidente del gremio de jugadores.

“Con auténtico asombro hemos leído la suigeneris convocatoria que realiza usted para una inexistente Junta General Extraordinaria que no contempla nuestro estatuto”, indica Tenorio en parte de la carta dirigida a Hurtado, a los futbolistas y a la Secretaría del Deporte.



Por ello, Tenorio le pide que convoque a nuevas elecciones el 23 de octubre del 2020. "Está usted obligado a convocar (a elecciones) fijando la fecha en que se elegirá un nuevo Directorio".



Tenorio también advirtió que, de no concretarse su pedido, se tomarán acciones legales por "arrogación y apropiación arbitraria de funciones".



Hurtado debe culminar su período como presidente el 30 de octubre. Existen candidatos para reemplazarlo como Luis Luna, quienes han cuestionado la dirección de Hurtado en cuatro años.