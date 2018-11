El presidente de Federación Peruana confía en que juez no lo envíe a prisión

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, anticipó que asistirá este viernes 30 de noviembre de 2018 a la audiencia judicial donde se evaluará si va a prisión preventiva por su presunta implicación en los asesinatos de dos sindicalistas de una de sus empresas.

Oviedo indicó en una entrevista publicada este domingo 25 de noviembre por el diario Perú 21 que el pedido de prisión presentado por el fiscal que lo investiga "es infundado" porque a su criterio no existe riesgo de fuga ni obstrucción al proceso, por lo que confía en que el juez lo deje en libertad.



El mandatario de la FPF reiteró su inocencia en este caso donde está imputado como autor mediato (con dominio del hecho) de los asesinatos ocurridos en 2012 y 2015, y como cabecilla de la organización criminal que los ejecutó.



"Estoy siendo víctima del abuso de un fiscal que no me dice por qué me está investigando", afirmó Oviedo, dueño del Grupo Oviedo, uno de los mayores conglomerados empresariales del país.



Asimismo, Oviedo negó haber regalado entradas para el Mundial de Rusia 2018 al exjuez César Hinostroza, actualmente en prisión provisional en España por presuntamente liderar una gran red de corrupción en la judicatura peruana, para que lo favoreciese en los procesos que tiene abiertos.



Antes de presidir la FPF, Oviedo dirigió el club bÁurich desde 2006 hasta 2014, período en que el Ciclón del Norte se proclamó por primera vez en su historia campeón nacional en 2011, bajo la dirección del colombiano Diego Umaña.



Oviedo asumió la presidencia de la FPF a finales de 2014 y el año pasado la selección nacional, que dirige el argentino Ricardo Gareca, alcanzó la clasificación para el Mundial de Rusia 2018, donde Perú reapareció en una Copa del Mundo después de 36 años.