‘Soy inocente’, asegura Edwin Congo, salpicado por una operación antidroga

El exfutbolista colombiano Edwin Congo, exjugador del Real Madrid, detenido el martes 12 de mayo del 2020 en una operación antidroga y puesto en libertad tras declarar, aseguró ser “inocente” y no tener nada que ver con el caso.

“Yo soy inocente, no he hecho absolutamente nada que tenga que ver con la venta o fabricación o cualquier cosa que tenga que ver con cocaína”, dijo Congo en la noche del martes al miércoles a la cadena de televisión La Sexta, con cuyo programa El Chiringuito colabora.



Congo fue detenido durante una operación contra el tráfico de cocaína en el que fueron arrestadas otras diez personas, siendo puesto en libertad tras declarar ante la policía.

“Hay un indicio lógico porque estoy vinculado con una serie de gente que está metida ahí, pero de ahí a que yo haya cambiado de vida o haya hecho algo extraordinario...”, añadió Congo.



“Me he dedicado con una de esas personas de las fotos (que le enseñó la policía) a tener negocios con esmeraldas, porque tiene todos sus títulos y tiene posibilidad de traer esmeraldas y oro desde Colombia hasta aquí”, explicó.

“He intentado generar una vida de trabajo por medio de mi amigo, que es el que genera eso, tiene el vínculo, y siempre he intentado pedir que las cosas se hagan por escrito y bien”, añadió Congo, insistiendo en que “estoy muy tranquilo porque yo no trafico con cocaína”.



“Soy el mismo de siempre, la misma persona cercana que siempre se acerca a todo el mundo y a lo mejor por eso también tengo que cambiar un poco en ese tipo de situaciones, saber medir con quien estoy, con quien no estoy y hacia donde quiero ir”, concluyó el exfutbolista.

Congo, de 43 años, llegó al Real Madrid en 1999 procedente del Once Caldas colombiano, jugando como cedido consecutivamente en el Valladolid, Vitoria de Guimaraes y Toulouse.



Internacional con Colombia, jugó la temporada 2001-2002 en el equipo merengue sin disputar ni un minuto para luego seguir su carrera en equipos como el Levante o el Sporting de Gijón, antes de retirarse en 2009.