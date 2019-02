El 'Patón' Edgardo Bauza deja la dirección técnica de Rosario Central

LEA TAMBIÉN

El exentrenador de la selección argentina Edgardo Bauza se alejó de Rosario Central, tras la derrota 2-0 que el equipo 'canalla' sufrió el viernes 22 de febrero del 2019 contra Lanús por la vigésima fecha de la Superliga argentina.

Bauza definió su salida de común acuerdo con las autoridades del club el sábado por la mañana, en medio de una mala racha de Central en el campeonato de primera división, en el que acumula siete partidos sin triunfos.



“No hay ningún problema (con los dirigentes). Tengo pasaje para (irme a) Quito para mañana si me quieren echar... No tengo ningún problema”, había dicho Bauza después de la caída de Central contra Lanús.



Casado con una ecuatoriana y con un hijo pequeño que residen en Quito, Bauza podría regresar en breve a ese país, donde dejó un excelente recuerdo en la Liga de Quito, luego de pasos breves por las selecciones de Argentina (8 partidos) , Emiratos Árabes (4) y Arabia Saudita (3) .



A pesar de que no le fue bien en la Superliga, Bauza sí condujo a Rosario Central a la obtención de la Copa Argentina en diciembre pasado, en lo que fue el primer título para el club auriazul después de 31 años, y le dio el boleto a la Copa Libertadores 2019, donde los rosarino debutarán el 6 de marzo próximo frente al Gremio de Porto Alegre.