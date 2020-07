Los futbolistas ecuatorianos Stiven Plaza y Jackson Porozo podrían jugar juntos en el Real Valladolid

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Próximo a culminar su vínculo con Santos, de Brasil, el defensor ecuatoriano Jackson Porozo podría ser compañero del compatriota Stiven Plaza en el Real Valladolid, de la Primera División del balompié español.

Porozo cumplirá 20 años en agosto, y en el mismo mes será jugador libre. Él decidió no renovar su vínculo con el ‘Peixe’ por falta de oportunidades en el primer plantel. Su intención es tener mayor protagonismo en otro club.



Uno de los interesados sería el Real Valladolid, donde milita el compatriota Stiven Plaza (actualmente en el equipo ‘B’). Porozo sería una de las alternativas de los violetas para reemplazar a Mohammed Salisu, próximo a vincularse al Southampton de la Premier League, por USD 13,7 millones.



El Valladolid quiere armar un equipo competitivo para la próxima temporada, con la aspiración de pelear una plaza a competiciones europeas. Porozo aparece como una alternativa válida en el mercado, por su “juventud, progresión y coste cero”.



Según el medio español As, ya hubo una reunión entre el representante del ecuatoriano y Miguel Ángel Gómez, director deportivo del ‘Pucela’, para abordar su posible contratación. En principio, el contrato sería por cuatro temporadas, aunque el acuerdo por la prima de fichaje

“está todavía considerablemente distante”, amplía el portal.



Pero los violetas no tendrían el camino libre en las negociaciones. Durante las últimas semanas medios españoles afirmaron que Sevilla y Getafe también están interesados en él.



La prolijidad en el juego aéreo, así como su fortaleza en los duelos individuales y el liderazgo en la línea de fondo, son algunas de las cualidades que en España destacan del tricolor. Además, su trayectoria en las categorías menores de la ‘Tri’ es un plus a su favor.



Desde Italia también existe interés por el campeón sudamericano. El Benevento y Lecce están tras sus pasos, aunque este último entraría en la pugna siempre y cuando logre mantener la categoría. También existen contactos desde Bélgica



A pesar de las múltiples opciones, los clubes españoles cuentan con una ventaja; el entorno del futbolista quiere que su travesía por Europa inicie en la península ibérica.