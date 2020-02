Estos son los partidos de los futbolistas ecuatorianos que juegan en el exterior

LEA TAMBIÉN

Los futbolistas ecuatorianos que juegan en México e Italia tendrán actividad entre el 22 y el 23 de febrero del 2020. 16 clubes de ecuatorianos tendrán compromisos, entre los que se destacan el duelo del León (de Ángel Mena), que busca recuperar la punta ante el Necaxa (Kevin Mercado).

El León, que tiene como su goleador a Mena, buscará recuperar el liderato el 22 de febrero, a las 18:00.



Mena, lídera la tabla de artilleros junto al uruguayo Jonathan Rodríguez, del Cruz Azul, y el argentino Ariel Nahuelpan, del Querétaro, no anotó en la derrota 3-1 del viernes pasado ante el San Luis y ahora tratará de resarcirse.



El delantero de 32 años es la principal arma ofensiva del León, la segunda escuadra más goleadora del Clausura; durante los cuatro primeros encuentros del torneo marcó sus cinco dianas y ayudó al León a establecerse en el primer lugar de la clasificación.



El León, entrenado por Ignacio Ambriz, se ubica en el tercer lugar de la clasificación con 12 unidades, dos menos que el líder Pumas, único invicto del certamen.



La prueba ante el Necaxa de Quiroga será complicada porque se trata de un rival con uno de los mejores ataques del torneo.



Mauro, campeón goleador en el Apertura 2019, es el jugador del Clausura 2020 que más balones recupera en el área rival con 21 y el tercero que más remates ha realizado con 24.



El Necaxa, dirigido por Alfonso Sosa, es la cuarta mejor ofensiva del certamen con 11 goles; el estratega quiere que el buen nivel en el ataque se refleje en victorias, algo que no consiguen desde la cuarta jornada del Clausura 2020.



Para que los triunfos vuelvan a acompañar al Necaxa, mucho depende de lo que haga en el terreno de juego Quiroga, quien marcó en las dos victorias que suma el Necaxa.



En la segunda fecha, ante el Toluca, el argentino convirtió el primero y tercer gol que le dio el triunfo al Necaxa y en la cuarta jornada, ante Puebla, Quiroga convirtió el primer tanto del triunfo 2-0.

Sergej Milinkovic-Savic abraza al ecuatoriano Felipe Caicedo (der.), tras el compromiso entre la Lazio y el Inter, el 16 de febrero del 2020. Foto: AFP



Estos son los partidos de clubes de ecuatorianos

Sábado 22 de febrero

León (Énner Valencia) vs. Necaxa (Kevin Mercado), a las 18:00

Cruz Azul vs. Tigres (Jordan Sierra y Énner Valencia), a las 20:00

Monterrey vs. América (Renato Ibarra), a las 22:00



Domingo 23 de febrero

Wolverhamtpon (Leonardo Campana) vs. Norwich City, a las 09:00

Génova vs. Lazio (Felipe Caicedo), a las 06:30

Pumas vs. Morelia (Gabriel Achilier), a las 13:00

Querétaro (Jefferson Orejuela y Jonathan Perlaza) vs. Atlético San Luis (Luis León y Anderson Julio), a las 18:00

Juárez (Jefferson Intriago) vs. Santos (Félix Torres, Érick Castillo, Ayrton Preciado),a las 20:00