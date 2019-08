Cuatro ecuatorianos compiten en 20 km marcha en los Panamericanos de Perú

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los 20 kilómetros marcha de hoy (4 de agosto del 2019) serán otra pequeña píldora de atletismo para los aficionados impacientes, a la espera de que el martes comiencen las pruebas en el estadio.

Será una sola dosis pero con resultados asegurados, dada la buena nómina de inscritos tanto en la prueba masculina como en la femenina.



El programa de la marcha lo abren hoy las mujeres, a las 08:00, en una jornada para la que se prevén 15 grados y cielo nublado. Entre las competidoras se encuentran las ecuatorianas Karla Jaramillo y Magaly Bonilla.

​

Jaramillo, de 22 años, es campeona sudamericana. Precisamente, en Lima, en abril, alcanzó la presea dorada y batió un récord Sub 23 al imponer un tiempo de 1 hora, 30 minutos y 52 segundos. Su intención es mejorar ese tiempo, aunque no descarta entrar a la pelea de una medalla.



El Parque Kennedy será el punto de partida y llegada de los 20 km, en los que parece favorita la dos veces ganadora sudamericana Erica Rocha de Sena. La brasileña, de 34 años, fue medalla de plata en la anterior edición de los Juegos. Además, ganó la Copa Panamericana a principios de este año.

También estará en la línea de salida con la mirada puesta en el podio la colombiana Sandra Arenas, cuarta en Toronto 2015.



Después de lo ocurrido en la maratón, donde los locales Gladys Tejeda y Christian Pacheco saltaron por encima de los favoritos llegados de fuera, una opción que no hay que descartar es la peruana Kimberley García. Tiene récord nacional y es campeona sudamericana en 2014. Incluso Mary Luz Andia, de 18 años, con plusmarca juvenil en su país.



El récord de los Juegos lo tiene en 1h29:38 la ganadora de los anteriores Juegos, la mexicana Guadalupe González, que cumple una sanción por dopaje.



En la prueba masculina la mejor marca de la historia de los Juegos data de Winnipeg 1999, cuando el mexicano Bernardo Segura completó los 20 km en 1h20:17.



Intentará acercarse a ella un grupo de 16 marchadores encabezados por el defensor del título, el canadiense Evan Dunfee, plusmarquista norteamericano.



En esta prueba, estarán los ecuatorianos Daniel Pintado y Mauricio Arteaga.

​

Pintado participará por primera vez en unos Panamericanos. En 2015, en Toronto, no se clasificó. Además, obtuvo el oro en los Juegos Sudamericanos del año pasado, en Cochabamba.



El también azuayo Arteaga estaba resignado a no competir. Pero entró en la lista final luego de que la Asociación Panamericana de Atletismo elaborara el ‘ranking’ de marchistas.

​

Con todo, dijo que tuvo una preparación fuerte y espera cumplir una buena actuación.



Eso sí, en la prueba masculina el gran favorito es Dunfee, cuarto en los 50 km de los Olímpicos de Río.“Tengo muchas ganas de llegar a la línea de salida en Lima sabiendo que estoy en las mismas condiciones físicas que en 2015 y 2016”.



Dunfee se encargó de señalar a sus más peligrosos rivales: el campeón mundial colombiano Eider Arévalo y el brasileño Caio Bonfim, ganador del último bronce.

Bonfim es el más rápido del continente (1h18:47).