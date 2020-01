El ecuatoriano Andrés Villegas ya no peleará por el título del mundo; los organizadores buscaron otro rival 

LEA TAMBIÉN

El 8 de febrero del 2020, el esmeraldeño de 21 años Andrés Villegas esperaba convertirse en campeón mundial de boxeo en la categoría súper mosca (105 libras). Sin embargo, el 'Insoportable', como lo conocen en el mundo del deporte, ya no será rival del monarca puertorriqueño Wilfrido Méndez según se confirmó este 22 de enero del 2020.



El tricolor, invicto en 12 peleas profesionales, tenía pactado un combate por el cinturón con ‘Bimbito’ Méndez, de 23 años, vigente campeón y defensor del título. No obstante, el nuevo rival del campeón será el colombiano Gabriel Mendoza, de 40 años. Ese combate será en Panamá, con el aval de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La pelea se canceló debido a que, según le manifestó la organización del evento a Adrián Buratovich, representante del púgil ecuatoriano, Villegas no contaba con el recorrido necesario para disputar un título mundial. "Debía tener peleas con boxeadores más reconocidos”, dijo el mánager en diálogo con EL COMERCIO.



Villegas anhelaba pasar a la historia del pugilismo como el primer ecuatoriano en alcanzar un logro de tal magnitud.

Según las reglas de los organismos internacionales de boxeo, un púgil debe estar clasificado entre los 15 mejores peleadores para disputar un título mundial. Villegas, según explica su representante, no cumple con ese requisito. “Pero eso es algo que la organización tenía que prever antes de firmar un contrato”, añadió Buratovich.



No obstante, el deportista considera que la pelea se canceló por otra razón. “Resultamos ser un peligro para el puertorriqueño”. En palabras del esmeraldeño, Wilfrido Méndez era un rival al que le podía vencer. “Nosotros ya habíamos analizado sus videos y sabíamos que se podía ganar. Teníamos la confianza en un 99% de que traeríamos el título mundial a Ecuador”.



Ahora, el tricolor espera con ansias disputar un título bolivariano que le permita entrar entre los mejores clasificados de su categoría, y así retar al ‘Bimbito’ Méndez. “Cuando esté dentro de la clasificación lo voy a retar. No se me va a escapar. En algún momento nos encontraremos”, aseguró con efusividad.



Su manera de ser le ha hecho acreedor al apodo del 'Insoportable’, pues, según relata entre risas, él siempre ha sido “peleón”, incluso desde su infancia. “Soy muy explosivo”, explica.



Por esa razón, llegó a subirse a los cuadriláteros y con el entrenamiento de su padrastro, Eduardo 'Cheito' Flores, ha logrado hasta un invicto con12 peleas ganadas (cuatro por nocaut), cero empates y cero derrotas.