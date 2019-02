El ecuatoriano Mena dice pensar más en el equipo que en su éxito individual

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Ángel Mena, del León del fútbol mexicano, aseguró hoy estar más concentrado en ayudar a su equipo a ser protagonista del torneo Clausura 2019 que en sus éxitos personales.

Mena, desligado del Cruz Azul en enero pasado, se ha concentrado en explotar su potencial en el León y tiene encandilados a los aficionados de su equipo con seis goles, uno menos que el argentino Rogelio Funes Mori, líder de los anotadores.



"Me lo tengo que tomar con tranquilidad, esto es fútbol y es cíclico, siempre y cuando se trabaje fuerte. A veces toca estar arriba y otras abajo, por ahora los elogios van a aparecer, sin embargo, no me los tengo que creer todos. Me siento contento por el equipo, porque vamos por el camino correcto", dijo.



Nacido en Guayaquil, Ecuador, Ángel Mena llegó a México en enero del 2017 y en dos años con Cruz Azul hizo 8 goles. El contraste viene ahora, en dos meses con el León, que entre la liga y la Copa Mx acumula 7 anotaciones, además de ser el líder en asistencias en el Clausura, con 6.



"Es un gran inicio de torneo; las cosas me van saliendo bien, pero no he ganado nada, y el equipo necesita más de mí. Estamos todos pasando un buen momento, nos sentimos contentos al jugar y felices de lo que hacemos en la cancha", agregó.



El ecuatoriano, destacó que lo primordial no es su recuperación futbolística ni tampoco el demostrarle a su ex equipo Cruz Azul que se equivocó al dejarlo partir, sino el objetivo que tiene el León de clasificarse a la liguilla.



"Este equipo no se clasifica a liguilla desde diciembre del 2017. Esperemos que este buen arranque, no sólo para mí, sino para el equipo, sirva para volver a la fiesta final; sé de mi capacidad,de lo que soy capaz, no debo perderme en los aplausos", indicó.



Admitió que, a estas alturas del torneo, no esperaba tener números efectivos y en gran medida se lo debe al aspecto psicológico que ha trabajado el entrenador Ignacio Ambríz en todos los futbolistas del León.



"Es un sueño, hay que disfrutarlo por ahora. Recuerdo una frase de Ambríz que nos dijo al inicio de torneo y nos recalca constantemente, de que hay que creer en lo que somos y en nuestra capacidad, creer es la clave. Con eso seguiremos confiando en poder dar más alegrías a todos", concluyó.