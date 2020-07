El ecuatoriano Kike Saverio se despidió del FC Barcelona con una emotiva carta

LEA TAMBIÉN

Con una emotiva carta, publicada en redes sociales este martes 30 de junio del 2020, el delantero Enrique 'Kike' Saverio se despidió del FC Barcelona. Tras finalizar su contrato, el ecuatoriano será agente libre desde mañana, miércoles 1 de julio, y escuchará propuestas para actuar durante la próxima temporada en el balompié europeo.

"Hola familia culé, me dirijo a todos ustedes para informarles que a partir de hoy dejo de ser jugador del FCB. No ha sido una decisión fácil y solo puedo tener palabras de agradecimiento", se lee en el inicio de la publicación, en su cuenta de Instagram.



El extremo izquierdo de 21 años se vinculó a las juveniles del cuadro azulgrana en el 2015, según su ficha en la página de Transfermarkt.



"Llegué siendo un niño en todos los sentidos y me voy siendo un hombre, orgulloso de haberme ganado el respeto de todas las personas que han trabajado día a día conmigo. Durante estos años he aprendido mucho como jugador, pero todo lo que he crecido como persona es algo que llevaré en mi corazón con gratitud", se menciona a continuación en el texto que en Instagram había generado 445 comentarios, hasta las 13:00 de este martes 30 de junio.

El futbolista tricolor debutó en el club catalán en octubre del 2019 en un partido amistoso frente al FC Catagena y esta temporada fue parte del FC Barcelona B, que milita en la Segunda División B de España.



Después de destacarse en los entrenamientos con el equipo de Primera, donde compartió prácticas y camerinos con estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez, entre otros jugadores, Saverio fue convocado -sin lograr debutar- para los encuentros del FC Barcelona en la Supercopa de Cataluña frente al Girona y de la Liga española contra el Sevilla.



En la misiva de agradecimiento, 'Kike' también hace una mención a los entrenadores Quique Álvarez y Francisco García Pimienta por el apoyo a su formación como futbolista. El atacante se entrenó por última vez este 30 de junio con la plantilla del Barcelona B y todavía no ha confirmado en qué club formará parte para la próxima campaña.



"Es imposible mencionarlos a todos, gracias por hacer de mis días en Can Barça, un recuerdo inolvidable. Gracias familia culé, hasta siempre. Visca el Barça", añade el futbolista en su despedida.





Según el diario español Sport, el plantel blaugrana le ofreció a Saverio una propuesta para ampliar su contrato, pero el jugador la rechazó con el objetivo de tener más minutos en otro equipo.