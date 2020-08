El ecuatoriano Johan Mina ya entrena el complejo deportivo del Werder Bremen

LEA TAMBIÉN

El futbolista ecuatoriano Johan Mina cumplió su primer entrenamiento en el complejo deportivo del Werder Bremen, en Alemania. Él se integró a las prácticas tras superar los respectivos chequeos médicos.

Debido a una complicación con su visa, el mediocampista de 18 años arribó a Bremen el martes 11 de agosto del 2020, dos meses después de confirmarse su vinculación al conjunto verdiblanco.



En cumplimiento del estricto protocolo de bioseguridad que rige para los clubes de la Bundesliga, realizó “una sesión individual con preparadores físicos del conjunto alemán”, según detalló la cuenta twitter @sabiomanagerec, especializada en seguir los pormenores de los futbolistas ecuatorianos que militan en el exterior.



Una vez supere el periodo sugerido por las autoridades sanitarias podrá integrarse a las prácticas colectivas con el equipo Sub 23.



Frank Baumnn, gerente deportivo del Werder Bremen, en declaraciones para el diario teutón Weser Kurier volvió a resaltar que Mina no será considerado para el primer equipo en la próxima temporada, pues debe completar su etapa de formación.



“Johan es un futbolista muy bueno. Necesitamos mucha paciencia, pero también le daremos tiempo. El objetivo será que se acostumbre al fútbol masculino europeo a través de la Sub 23 durante las próximas semanas”, agregó.



En Bremen esperan que Mina siga los pasos del ariete estadounidense Josh Sargent, de 20 años, que llegó el club a mediados del 2018. Tras cumplir un periodo de adaptación pasó a formar parte del primer plantel para la temporada 2019/2020. Jugó 28 partidos, marcó cuatro goles y cuatro asistencias.



“Al igual que Josh (Sargent), Johan tiene una gran comprensión del juego, así que no me preocupa que la falta de partidos inhiba su desarrollo. Priorizaremos la parte física, esto es especialmente importante en el fútbol europeo”, añadió Baumann.



Mina fue figura en la Selección Sub 17 de Ecuador en el Sudamericano y el Mundial de la categoría en el 2019, que se jugó en Perú y Brasil, en ese orden. Se formó en las divisiones inferiores de Emelec.