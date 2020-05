El ecuatoriano Joel Valencia decidió jugar por la Tri, pese a ser convocado por la Sub 17 de España

LEA TAMBIÉN

A sus 25 años Joel Valencia ha realizado toda su carrera en el ‘Viejo Continente’. Jugó en clubes de España, Eslovenia, Polonia e Inglaterra; incluso fue convocado por la Selección Sub 17 de España, pero terminó por decantarse por la Selección ecuatoriana.

En un diálogo con Radio Huancavilca (830 AM) de Guayaquil, el actual futbolista del Brentford de la Championship (Segunda División) retomó algunos de los aspectos de su carrera, incluida su etapa actual, donde sueña con el ascenso a la Premier League mientras permanece aislado en casa por la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19).



Valencia comentó que cocinar y ejercitarse en casa hacen más llevadera su cuarentena. También dijo sentirse identificado como un hincha de Emelec, aunque acepta que si tuviera la oportunidad de jugar en cualquier otro equipo en el país, lo haría ‘con el mismo profesionalismo’.



Su travesía por el mundo comenzó desde muy pequeño. A los siete años ya vivía en España. Cuando cumplió once, luego de pasar algunas pruebas, se unió a las divisiones inferiores del Zaragoza. Al poseer doble nacionalidad, sus actuaciones lo llevaron a debutar con la Sub17 de España.



“Debuté con la selección de España Sub 17, pero creo que a través de Almicar Mantilla en la FEF me buscaron y me convocaron, por eso juego por mi país”, comentó para la radio porteña.



Valencia integró la nómina de Ecuador que disputó el Mundial Sub 17 en México en el 2011. Allí compartió equipo con Junior Sornoza, Joao Plata, Carlos Gruezo Cristian Ramírez y Jordan Jaime, entre otros. “Recuerdo que en la selección Sub17 la pasé muy bien, me metí en el grupo y recuerdo que el profesor (Xavier) Rodríguez fue muy importante para nosotros”.



Luego de su salida del Zaragoza jugó en el U.D. Logroñes. De España se mudó a Eslovenia para jugar en el FC Koper, y de ahí a Polonia en las filas del Piast, donde fue campeón. En julio del 2019 se unió al Brentford de la Championship con un contrato por cuatro años.



Resaltó la intensidad con la que se vive un partido en el fútbol inglés: “En España si vas ganando 2-0 faltando 10 minutos ese partido lo ganas, pero en Inglaterra si faltan cinco minutos todo puede cambiar, es una locura el fútbol acá”.



En Valencia existe preocupación ante la incertidumbre de una posible cancelación de la Liga, pues su equipo mantiene aspiraciones para ascender. El Brentford es cuarto con 60 puntos y está dentro de la zona de ‘playoffs’.