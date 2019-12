¿El ecuatoriano Enner Valencia continuará en Tigres en el 2020?

LEA TAMBIÉN

La continuidad de Enner Valencia está en duda en el Tigres UANL para la próxima temporada, tras una pésima campaña en la que el artillero ecuatoriano no logró marcar ni un solo gol.

Desde el 14 de abril de 2019 el atacante esmeraldeño no consigue un tanto con los 'felinos', pese a la titularidad en el plantel. En el torneo Apertura, Enner Valencia se despidió de los 'playoffs', tras caer 4-2 con el América y pese a realizar una asistencia en el gol de Andre-Pierre Gignac estiró su mala racha a 27 partidos.



Medios mexicanos como Mediotiempo, Soy Fútbol y las ediciones locales de ESPN y AS apuntan a la salida del ecuatoriano, quien llegó a mediados del 2017 desde el Everton de Inglaterra.



El medio Telediario de Monterrey indicó que el atacante tendría la posibilidad de jugar en países como Arabia Saudita, China, Estados Unidos e incluso volver a Europa, tras pasar sin destacarse por West Ham United y Everton.



El contrato de Valencia con el Tigres expira a mediados de 2022 y en esta temporada no solo tuvo que afrontar su mala racha, sino también la hostilidad de la afición 'felina' en los partidos en el estadio Universitario.



​Enner Valencia ganó dos títulos y ha marcado 32 tantos en 104 encuentros con el Tigres. Este año el delantero también alcanzó a Agustín Delgado como máximo anotador de Ecuador con 31 tantos.

EXCLUSIVA @TigresOficial en las próximas horas entre Lunes y Martes anunciará la llegada del refuerzo “Diente” Lopez y la salida de Enner Valencia



Además escuchará ofertas por @Csalcedojr #Tigres — Axel Solis (@axelsolisrmz) December 2, 2019