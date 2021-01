Desde el Santos Laguna, club de la primera división de la Liga Mexicana, anunció que el ecuatoriano Ayrton Preciado fue diagnosticado con covid-19. El mediocampista fue aislado de forma inmediata y se aplicaron los protocolos de bioseguridad.

El club hizo público el caso positivo del tricolor a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales. En el documento explica el procedimiento que se aplicó para aislar al exjugador de Emelec y del Aucas.



"Siguiendo los protocolos de sanidad institucional, se realizaron pruebas para la detención de virus SARS-coV-2 (COVID-19)en el Primer Equipo, previo al partido contra Tigres de la jornada 2 del Torneo GUARD1ANES Clausura 2021, las cuales arrojaron el caso positivo de Ayrton Preciado", informó el club.

Ayrton Preciado 🇪🇨 dio positivo a #COVID19. Al momento ya se encuentra bajo las medidas de aislamiento y observaciones.#SantosFC pic.twitter.com/8wAgRh5ZNk — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) January 15, 2021



También se reveló que fue aislado de forma inmediata y que es evaluado permanentemente por el departamento médico del club. Por ahora no se ha pronunciado el jugador al respecto. Lo que se sabe es que era asintomático y que se perdería al menos dos semanas, hasta que la carga viral disminuya y se sane.



Preciado llegó a ese club en el 2018, pero no ha sido tomado en cuenta por el cuerpo técnico de Gustavo Almada en el once titular.