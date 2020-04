El ecuatoriano Antonio Valencia forma parte del once ideal de ‘Los Mejores Compañeros de Carrick’.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El portal web en español del Manchester United recordó la trayectoria de uno los históricos del plantel: el exinternacional Michael Carrick. Para ello decidieron armar el ‘once ideal’ con los mejores compañeros que el exfutbolista inglés ha tenido a lo largo de su carrera, entre los que destaca el ecuatoriano Antonio Valencia.

Para seleccionar a sus ‘Mejores Compañeros’, el portal se basó en el número de partidos que compartieron con Carrick.



El inglés jugó en el Manchester United durante doce temporadas (2006-2018) por lo que no es de extrañar que el equipo este conformado casi en su totalidad por jugadores de los ‘diablos rojos’. A excepción de Jermain Defoe, su compañero en el Wets Ham y Tottenham Hotspur.



Fuera de la lista se quedaron figuras como Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Robin Van Persie y Edwin Van Der Sar. En el caso de este último, que compartió camerino con Carrick en 172 oportunidades, perdió la pugna con el español David de Gea, quién lo supero con 186 presentaciones al lado del inglés.



En el once ideal si aparecen nombres que lo acompañaron tanto a nivel de clubes como de selección: Paul Scholes, Wayne Rooney y el mismo Jermain Defoe.



En el equipo no podía faltar el ecuatoriano Antonio Valencia. Desde su llegada al cuadro de Manchester en el 2009, el ‘Tren Amazónico’ jugó a lado del inglés durante nueve temporadas, llegando a compartir incluso la capitanía.



Con Carrick y Valencia en el plantel, los ‘diablos rojos’ ganaron dos Premier League, cuatro Community Shiel, una FA Cup, una Copa de la Liga, una Carling Cup y una Europa League.



El equipo de los ‘Mejores Compañeros de Carrick’ está conformado por: Davide de Gea; Antonio Valencia, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra; Nani, Paul Scholes, Darren Fletcher, Ryan Giggs; Wayne Rooney y Jermain Defoe.