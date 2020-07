El futbolista ecuatoriano Alan Franco fue expulsado en la victoria del Atlético Mineiro en Brasil 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El mediocampista ecuatoriano Alan Franco salió expulsado en la victoria del Atlético Mineiro (4-0) sobre el Patrocinense, en la última jornada del Campeonato Mineiro. El partido se jugó la noche del miércoles 30 de julio del 2020.

Uno de los atractivos del encuentro fueron la presencia de los 1 982 ‘dummies’ de cartón con las fotografías de los aficionados en los graderíos del estadio Mineirao, similar a lo hecho por clubes de Europa.



A diferencia de Franco, Juan Cazares no fue convocado por el DT Jorge Sampaoli. Los problemas disciplinarios y las dudas sobre su continuidad lo mantienen alejado del primer equipo.



Con goles de Nathan (9’) Guilherme Arana (13’) Savarinho (15’) y Pedro Rosa en contra (30’) en la primera mitad, el ‘Galo’ certificó su clasificación a las semifinales del torneo estadual.



Con el marcador a favor, Sampaoli dispuso el ingreso de los nuevos refuerzos del plantel al inicio de la etapa complementaria para darles minutos. Marquinhos, Jair, y Franco ingresaron en lugar de Savariño, Alana y Hyoran, en ese orden.



El tricolor de 21 años estuvo muy activo durante los 17 minutos que permaneció en cancha. Preciso en la recuperación y generando juego ofensivo. Pero cuando transcurría el minuto 62, en un balón dividido, el exjugador de Independiente del Valle realizó una fuerte entrada e impactó con el botín a Wisley, mediapunta del Patrocinense. El juez central, que estaba cerca de la acción, no dudó y le mostró la cartulina roja.



Franco salió en medio de la incredulidad y los reclamos de sus compañeros. Él no podrá ser tomado en cuenta para el duelo de semifinal ante el América-MG.