La ecuatoriana Mell Reasco se quedó en las semifinales del Mundial Juvenil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La tenista ecuatoriana Mell Reasco perdió este viernes 1 de febrero del 2019 ante la estadounidense Abigail Forbes y se quedó en las semifinales del Mundial Juvenil de Tenis. El torneo finalizará este sábado 2 de febrero en las canchas del Cuenca Tenis y Gol Club.

La primera finalista del Mundial, quien en cuartos de final superó a su compatriota Hibah Shaikhusa, demostró su superioridad desde el inicio del cotejo. La raquetista ecuatoriana de 16 años trató de reaccionar, pero no pudo ante la arremetida de Forbes, quien superó en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-2.



Forbes, siembra 5 del torneo y 108 del ‘ranking’ ITF Júnior, reconoció que Reasco le complicó su clasificación en algunos pasajes del cotejo. “Es una buena tenista, lo he visto destacarse en los otros juegos”.



Reasco, por su parte, dijo que perdió por sus propios errores, pero también destacó las virtudes de su rival. “Supo atacarme en los momentos precisos y yo no supe mantener la calma”. La compatriota jugaba este vienes 1 de febrero, desde de las 13:00, el cupo a las semifinales en la modalidad de dobles, con la colombiana Antonia Samudio.

​