La medallista panamericana, María Eduarda Fuentes, pasa el confinamiento en Italia 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

María Eduarda Fuentes ya quiere ponerse patines y salir a la pista. Desde el 9 de marzo no lo hace y se consuela con hacer ejercicios y saltos en la sala de su departamento. “Nos han dicho que desde el 4 de mayo ya podremos salir del aislamiento”, dijo desde la localidad de Boario Terme, en Brescia, Italia.

Desde el 2015, la patinadora artística sobre ruedas viaja a Italia para hacer su trabajo de pretemporada con Sara Locandro, entrenadora oficial de la selección de ese país, y con Andrea Aracu, expatinador y medallista mundial. Ellos dirigen a cinco seleccionados y a otro grupo de deportistas de alto nivel, con quienes Fuentes comparte las prácticas.



“Siempre vengo por dos meses y medio o tres, porque aquí están los mejores patinadores del mundo. Este año íbamos a estar hasta junio porque incluíamos una gira por Europa, pero todo se canceló”.



La agenda comenzaba la primera semana de mayo en Portugal, continuaba por Italia y terminaba en Alemania en junio. “Era la primera vez que íbamos a completar esta preparación con esta gira, porque el evento principal de este año era clasificarnos a los Juegos Mundiales, pues el patinaje no es un deporte olímpico”.

Los Juegos Mundiales, que reúnen a los deportes que no se disputarán en los Juegos Olímpicos de Tokio, se postergaron del 2021 al 2022, pero aún no está definida la fecha. “Este año participaremos en el Campeonato Panamericano que debe realizarse en Guayaquil, en noviembre”.



En el 2015 viajó por primera vez a Italia porque ese año se clasificó a los Panamericanos que se realizaron en Toronto. Pero en los Juegos no se ubicó entre las tres primeras. El año pasado volvió a la competencia continental en Lima y logró la medalla de bronce. “Es la presea más importante de mi carrera en un torneo del ciclo olímpico y la primera que consiguió mi deporte en unos Panamericanos”.

Además de ser un valioso recuerdo, es el impulso para lograr nuevos objetivos. “Acá me entreno dos veces al día. En la mañana ejercicios de ballet y coreografía, y en la tarde trabajos específicos de saltos de patinaje, con sesiones de fuerza, velocidad y rapidez, de acuerdo con la tabla de ejercicios”.

Dice que el confinamiento le impide realizar sesiones de pesas con los implementos adecuados. “Siento que he perdido musculatura. Además, por mi contextura, fácilmente pierdo peso”.

Este tiempo de cuarentena le ha permitido compartir con su hija Lía, de 6 años. “Desde hace tres años viene conmigo a Italia, porque coincide con el período de vacaciones en la Costa”.

La deportista le ayuda con las tareas escolares, que no ha dejado de hacer. Lía la acompaña en las sesiones deportivas. “Se coloca patines, hace saltos con cuerdas, pero dice que no será patinadora”.



La parte psicológica la trabaja con Diana Portalanza, desde Ecuador, porque luego de siete semanas de cuarentena, la ansiedad ya apareció. “La pista se encuentra a cinco minutos del departamento y no puedo ir para allá. Esa impotencia a veces me provoca desesperación”.



También ha tenido que acompañar, a la distancia, a su madre. La patinadora perdió a su abuela y a uno de sus tíos por causa del covid-19. “Ha sido una situación dolorosa estar lejos de la familia en estos momentos”. Pese a ello, trata de estar tranquila, porque sus hermanos y sus padres ­están sanos.

Tenía previsto regresar el 15 de abril, pero hoy, con el covid-19 en América y Europa no sabe cuándo retornará a casa.



Biografía. María Eduarda Fuentes nació el 13 de marzo de 1993 en Guayaquil. Su carrera deportiva la inició al cumplir 8 años.



Trayectoria. Logró medallas de platas en el Campeonato Panamericano

en Estados Unidos 2017 y en los Juegos Bolivarianos de ese año.



Palmarés. El año pasado ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, primera para Ecuador en esta especialidad.