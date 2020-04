La entrenadora ecuatoriana Vanessa Arauz reveló como se entrena el equipo femenino de Colo Colo en Chile

LEA TAMBIÉN

En el equipo femenino de Colo Colo, la creatividad facilita el régimen de entrenamiento, según la entrenadora ecuatoriana Vanessa Arauz. La DT que pasó por la Selección y ahora dirige de Colo Colo femenino reveló sobre el seguimiento del trabajo a las jugadoras del plantel que lo están realizando desde sus domicilios.

En Chile, el Campeonato Femenino de Primera División fue suspendido para precuatelar la seguridad de las futbolistas. La decisión se tomó luego de que se disputará una sola jornada. Allí, en la primera fecha, Colo Colo debutó con una victoria 5-1 sobre Deportivo Puerto Mont, ubicándose en la tercera posición por el gol diferencia.



La entrenadora del ‘cacique’ reconoció que, si bien la paralización los tomó por sorpresa, poco a poco se han ido adaptando a las actuales condiciones para no perder la forma. Confesó que la aplicación de metodologías de coaching le ha permitido mantener la paciencia y sacar lo mejor de las situaciones más complejas. También afirmó que los objetivos deportivos de la temporada se mantienen: lograr el campeonato y clasificar a Copa Libertadores.



“Creo que es importante ir manteniendo los objetivos, aunque quizás, de fondo, cambiaron las cosas en cuanto a la planificación”, comentó Arauz, que llegó al cuadro del Colo Colo en enero de este año. La entrenadora añadió que no descuidarán los entrenamientos a la espera de la reorganización del calendario en Chile.



Por ello la ayuda del preparador físico ha sido fundamental para que las futbolistas pueden seguir un régimen de entrenamiento adecuado. Él las ha instruido en el tipo de herramientas que pueden utilizar en caso de no contar con el material oportuno. “La creatividad ha salido muchísimo y eso nos parece bueno”, señaló la entrenadora.



El seguimiento del cuerpo técnico también abarca la parte nutricional y emocional de las atletas. Arauz reconoce que han elaborado un patrón de alimentación dependiendo de cada jugadora. Se analiza cada caso y de acuerdo a ello se establece un menú.



En lo mental su cuerpo técnico mantiene contacto diario con las futbolistas: si ellas presentan alguna inquietud o se ven ansiosas, entrar en diálogo les permite subsanar cualquier tipo de preocupación. La entrenadora se siente satisfecha por la asimilación positiva de las jugadoras y su predisposición a acatar las indicaciones que les realizan.



Ya en lo personal Vanessa Arauz no es indiferente a la situación que se vive en Ecuador. La ex entrenadora de la selección femenina de Ecuador manifestó sentirse tranquila al saber que su familia se encuentra bien y tomando las precauciones debidas. Hizo un llamado para que las personas en el país respeten las disposiciones sanitarias y eviten salir de casa.