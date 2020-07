La Ecuafútbol solicitó al COE Nacional que se considere una fecha para el retorno del campeonato ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol envió un comunicado al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, para que este organismo considere una fecha de reinicio para el fútbol profesional. El documento contó con el apoyo de 16 equipos de Primera Categoría.

“Me dirijo a usted con el fin de solicitar que el COE considere una fecha de reinicio de las actividades del fútbol profesional del país, que se encuentre en línea con los objetivos de manejo de la seguridad y salud pública”, reza la carta.



El documento está dirigido a Romel Salazar, principal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, organismo que integra el COE. Sin embargo, en el escrito no se recomienda ninguna fecha para el regreso del campeonato.



La intención de la LigaPro es reiniciar los juegos a partir del 17 de julio de 2020, sin embargo, las autoridades todavía no han aprobado esa propuesta. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, propondrá que las actividades se retomen desde el 25 de julio.



“Estamos seguros que podremos llevar adelante nuestra actividad, alineados con las tareas de protección de la salud y bienestar de la población, que lidera el COE Nacional”, finaliza la carta firmada por Francisco Egas, como titular de la FEF.



La FEF ya consiguió que el COE apruebe el inicio de las competencias de Segunda Categoría y SúperLiga Femenina; ambas están previstas para agosto. Por su parte, la LigaPro envió su protocolo de competencias, que todavía no tiene respuesta por parte de las autoridades nacionales.