La Ecuafútbol sancionó a 75 futbolistas juveniles por documentación adultera

Según la Federación Ecuatoriana de Fútbol, su Comisión de Investigación, con el apoyo de la Dirección Nacional del Registro Civil, ha encontrado 75 casos de jugadores juveniles con documentación adulterada de los 2 500 casos investigados.

Estos futbolistas pertenecen a los clubes del país y juegan en los campeonatos nacionales de las divisiones formativas: Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Reserva.



En boletín de prensa, la FEF, añade que estos jugadores, fueron sancionados en su debido momento, por la Comisión Disciplinaria y que “estos casos se han manejado con los recaudos pertinentes por tratarse de menores de edad y se encuentran protegidos por la Constitución de la República”.



De acuerdo al convenio existente entre la FEF y la Dirección General del Registro Civil, “es este último organismo el encargado de presentar la denuncia ante las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, para el inicio de los procesos legales pertinentes.



Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, también habría presentado las denuncias respectivas ante la Fiscalía”.