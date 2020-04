La Ecuafútbol no renovó el contrato con un entrenador especialista en clasificar a los mundiales juveniles 

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aplicó un plan de contingencia para enfrentar la emergencia sanitaria. Una de las 20 medidas fue no renovar los contratos con cuerpos técnicos de las selecciones juveniles. Los contratos de Javier Rodríguez, en la Sub 17, y Eduardo Moscoso, en la Sub 15, no fueron renovados.

Ambos entrenadores tenían una planificación presentada a la FEF. Sin embargo, al no tener competencias oficiales, la FEF optó por no firmar contratos de prestación de servicios debido a la emergencia del covid-19. Las competencias sudamericanas en ambas categorías recién se realizarán el próximo año.



Rodríguez ha sido uno de los técnicos nacionales con mayores logros en los últimos años. Ha clasificado y ha dirigido en cuatro mundiales juveniles. Ecuador ha clasificado al Mundial Sub 17 de México en el 2011, al Mundial de Chile en el 2015 y a Brasil, el año pasado. El 2017 también logró la clasificación con la Selección Sub 20 al Mundial de Corea del Sur.



El estratega guayaquileño presentó en enero pasado un plan para realizar microciclos en la costa y en la sierra. Sin embargo, la FEF suspendió todas las actividades programadas. Antonio Cordón, el Director Deportivo, y los integrantes del Directorio, mantendrán reuniones en los próximos días para ajustar un nuevo plan.