Ecuador tuvo a dos debutantes en una Tri con aires de renovación en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El zaguero Érick Ferigra y el volante Moisés Caicedo fueron los únicos debutantes de la Selección del DT Gustavo Alfaro, en el duelo de la primera fecha de las eliminatorias a la Copa Mundial de Catar 2022 frente a Argentina.

Ambos jugadores disputaron su primer duelo oficial con Ecuador, ya que no fueron considerados anteriormente en partidos de las categorías formativas de la Tricolor.



Ferigra fue una sorpresa. El jugador fue convocado sin minutos de juego en el Torino de Italia y jugó como lateral derecho, una posición que no es habitual. El futbolista de 21 años es zaguero central.



El defensor se vio nervioso e incluso se perdió una chance de gol al final del primer tiempo, cuando no logró controlar el balón en un centro. Angelo Preciado lo reemplazó en la segunda parte y le dio más velocidad a la Tricolor por ese costado.



Caicedo tuvo un auspicioso debut. A sus 18 años ya es titular en Independiente del Valle y el DT Alfaro lo ubicó como volante derecho, aunque cumplió más un oficio de abastecedor de balones hacia la ofensiva.



Su mejor momento fue al minuto 66, cuando conectó un pase a Pervis Estupiñán, quien dribló a la defensa argentina y sacó un remate hacia las manos de Franco Armani.



​En la Tricolor hubo más renovación que experiencia. A pesar de que ya habían estado anteriormente con Ecuador aparecieron talentos como Alan Franco, Gonzalo Plata, Angelo Preciado y Estupiñán, quienes no alcanzan todavía 10 cotejos oficiales con el seleccionado.