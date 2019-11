‘Hubo cosas que no fueron aceptables para negociar con el DT de Ecuador’, dice Francisco Egas

LEA TAMBIÉN

La pregunta sigue rondando el ambiente. Cuándo tendrá Ecuador a su nuevo entrenador? El presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, sostiene que ya no dará plazos respecto al nuevo seleccionador.

Los directivos negociaron con Jürgen Klinsmann, pero dicho proceso quedó estancado. “Hubo cosas que no fueron aceptables para negociar con el DT. Prefiero no profundizar en estas causas”, dijo Egas ante una pregunta de este Diario.



El directivo se mostró molesto por las serie de informaciones respecto a dicha negociación. Dijo que él no aceptaría negociar con un entrenador si es que él decidía no residir en el país, aunque dijo que ese no era el problema de fondo. “Se ha publicado información inexacta respecto a las negociaciones. Seguimos trabajando para encontrar al nuevo seleccionador”.

Egas siguió lamentándose por el estado en el que encontró la Federación y el fútbol ecuatoriano. “Ahora, estamos buscando un proyecto. Antes era fácil traer a un seleccionador, pues se usaba técnicas como el ‘malo conocido antes que bueno por conocer’. Nosotros buscamos otra cosa. Necesitamos un equipo de trabajo, una Secretaria Técnica que trabaje con todas las categorías”.



Ecuador jugará el 14 de este mes en Portoviejo con Trinidad y Tobago y el 19 con Colombia en Nueva Jersey. “El trabajo tiene que ser definitivo en pos del cambio del fútbol ecuatoriano. Debemos preparar a los jugadores profesionalmente”.



Egas no aclaró cuáles fueron las causas que estancaron la negociación con Klinsmann. Lució molesto con las “interpretaciones”, que dice dan los medios a la negociación para buscar al nuevo seleccionador.