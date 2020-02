La FEF anuncia que la convocatoria de la Selección será el 20 de marzo del 2020 y se venderán entradas en línea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, anunció que la primera convocatoria de la Selección será el 20 de marzo del 2020. El DT Jordi Cruyff presentará su nómina para la fecha doble de eliminatorias ante Argentina, el 26 de marzo, y ante Uruguay, el 31. Egas, además, anunció que la venta de entradas para los partidos de eliminatorias de local en Quito se venderán boletos a través del sistema en línea.

Egas explicó se implementará la modernización y la FEF ofrecerá venta en línea y entregará a domicilio. “Se venderán hasta cuatro boletos por sistema. Se implementará el sistema para que el aficionado pueda escoger los puestos y llegar con comodidad en el escenario. Escogimos la cancha de Liga de Quito porque es menor el valor de arrendamiento”, dijo Egas.



Aclaró que en el caso de los dueños de suites que no acepten los acuerdos entre la Federación y Liga de Quito se respetará y quien no quiera abrir su suite no habrá exigencias. Así confirmó que la Selección ecuatoriana de Fútbol jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Gustavo Silikovich, el director deportivo de la FEF, anunció que hasta la próxima semana se informará los precios oficiales de los abonos y de las entradas sueltas. “Tomaremos como referencia los mismos precios de las últimas eliminatorias”, dijo el funcionario.