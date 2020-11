Ecuador es la selección más afectada por el covid-19 en la doble jornada de eliminatorias en noviembre de 2020

Cuatro selecciones sudamericanas reportaron casos de covid-19, durante el desarrollo de la tercera y cuarta fecha de eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, que se disputa entre el 12 y 17 de noviembre de 2020. Ecuador, Brasil, Uruguay y Chile oficializaron contagios; la Tri es la más afectada.

En Ecuador se anunciaron seis casos, mientras que Uruguay ocupa el segundo lugar con tres jugadores contagiados. Las selecciones de Brasil tiene dos y Chile un deportista con síntomas; todos están aislados.



El protocolo de bioseguridad de la Conmebol y la FIFA, establece la posibilidad de contagios. Es por eso, que se ordena realizar pruebas PCR un día antes de los juegos, con la orden de aislar a los positivos.



Así mismo, se dio facilidades para que las selecciones puedan reemplazar a sus deportistas contagiados. Según explicó el DT de Ecuador, Gustavo Alfaro, en estos casos únicamente se puede llamar a los jugadores que actúen en el campeonato local.



Estos son los casos confirmados por las selecciones:



Ecuador: La Tri es la más afectada, con seis casos. Primero se anunciaron los casos de Enner Valencia, Alan Franco y Diego Palacios. Posteriormente se confirmó el contagio de José Cifuentes, Moisés Corozo y Mario Pineida. El único de ellos que actuó ante Bolivia fue Franco, que ingresó al cambio.



Brasil: Gabriel Menino no jugó contra Venezuela, su resultado positivo se conoció días antes de ese juego. El pasado 15 de noviembre se conoció el contagio de Álex Telles, que no jugará contra Uruguay, aunque sí estuvo ante los llaneros, en su reemplazo llamaron a Guilherme Arana.



Uruguay: El defensa Matías Viña dio positivo por en las pruebas que se hicieron a los jugadores, tras su retorno de Colombia, cuando ganaron 3-0. A última hora se sumaron Luis Suárez y Rodrigo Muñoz que serán bajas para el partido contra Brasil. Ellos jugaron ante Colombia, en la fecha tres.



Chile: Se anunció la baja de Diego Rubio para la doble de eliminatorias. El delantero de Colorado Rapids no jugó contra Perú y será baja también para el partido contra Venezuela.