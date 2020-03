La FEF suspendió los campeonatos femeninos y formativos de fútbol, por la emergencia del covid-19

LEA TAMBIÉN

Luego de una reunión de trabajo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió aplazar los torneos que organiza, debido a la emergencia nacional por el covid-19. La noticia se confirmó la mañana de este 12 de marzo del 2020, mediante un comunicado oficial.

La medida incluye el inicio de la SuperLiga Femenina, previsto para este 14 de marzo, además de que los campeonatos nacionales de reservas, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, también quedaron aplazados.



Según la carta que publicó el organismo, los microciclos de las selecciones menores también se suspenderán “hasta nueva orden”. Posteriormente se oficializará las fechas en las que se retomarán las competencias.

“Solicitamos mantenerse informados a través de los canales oficiales de la FEF, que en aras de precautelar el bienestar de todos los componentes del fútbol ecuatoriano, trabaja en coordinación con las disposiciones de las autoridades de salud”, destaca el comunicado.



En primera instancia, se analizó la posibilidad de que los torneos se disputen sin público, como ocurrirá con los partidos de las Series A y B, programados entre el 13 y 16 de marzo, según lo decidió la LigaPro.