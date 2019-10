La Tricolor Sub 17 cayó y se complica en el Mundial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La selección de Ecuador sufrió un duro golpe anímico el pasado martes 29 de octubre de 2019, en la segunda fecha del grupo B, del Mundial Sub 17. Los pupilos del entrenador Javier Rodríguez perdieron 3-2 ante Nigeria. Este resultado obligará a la Tricolor a buscar su clasificación a los octavos de final en la última fecha.

Los tantos de Ecuador fueron de Daniel Jinadu (autogol) y Johan Mina. Para Nigeria descontó Ibrahi Said (triplete).



La Tri del DT Javier Rodríguez lució insegura durante los primeros minutos y desconcentrada completamente al final del cotejo. Ayer no tuvo salida por las bandas, a diferencia de los nigerianos, que impusieron su velocidad y fortaleza física.



El tanto de las ‘Súper Águila’ llegó a los 5 minutos. Presionaron cerca del área defendida por el golero Joan López y obligaron que el manabita cometiera un error que terminó en el tanto africano.



Ibrahim Said abrió el marcador con un toque sutil ante una defensa que regresaba después de un contragolpe. López trató de salir jugando con sus defensores, pero entregó el balón al rival.



La respuesta de la Tri fue rápida. Con juego asociado entre Érick Plúas, Jhon Mercado y Adrián Mejía llegaron con claridad al arco de Daniel Jinadu.



Ecuador empató al minuto 10. Mejía remató al arco y el balón golpeó en el horizontal y en la espalda del golero nigeriano. La FIFA puso en su informe que era autogol.



Tras el gol, Ecuador mejoró. Encontró más espacios y fue inteligente a la hora de trasladar el balón por los costados, aprovechando la velocidad de Marco Angulo y Pedro Vite, los cuales complicaron a los defensores nigerianos Charles Etim y Oluwatimilehn Adeniyi, quienes custodiaban la banda izquierda.



En el segundo tiempo los pupilos de Rodríguez mostraron su mejor versión. Controlaron el esférico y consiguieron someter a un rival que es considerado el favorito para ganar el Grupo B.

​

En el minuto 55, Mina puso el 2-1 desde el punto penal. En la jugada, Etim derribó a Jhon Mercado. El árbitro catarí Khamis Al Marri tuvo que revisar la jugada con ayuda del VAR para validar la acción.



Ecuador mostró 30 minutos de buen fútbol y más nerviosismo en la parte final del cotejo. Defensivamente dejó espacios para que los nigerianos reaccionaran y le dieran la vuelta al marcador.



Said se transformó en la principal figura del cotejo. No solo por sus tres tantos, sino por el despliegue físico que impuso ante una débil zaga ecuatoriana.



El 2-2 llegó al minuto 85. Said se acomodó cerca del vértice del área chica y sacó un remate potente y esquinado que López no pudo contener.



La jugada se repitió al minuto 89. Nuevamente Said fue protagonista. Después de una combinación de pases, con Samson Tijani y Akinkunmi Amoo, sacó un remate parecido al anterior y puso en ventaja a los pentacampeones mundiales de la categoría.



En la próxima fecha, Ecuador deberá ganar a Hungría para asegurarse al menos el segundo lugar en la tabla del grupo B. El encuentro se disputará el viernes a las 15:00, en el estadio Olímpico Pedro Ludovico de Goiânia.