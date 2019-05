La Tri Sub 20 juega a las matemáticas por su clasificación en el Mundial 

LEA TAMBIÉN

El cuerpo técnico de la Selección de Ecuador decidió que la Tri permanecerá en Gdansk hasta el sábado 1 de junio del 2019, a la espera de que termine la fase de grupos.

Está previsto que Diego Cuvi, el preparador físico, realice un trabajo de recuperación con los jugadores tras la exigente primera fase.



El 29 de mayo, después de la victoria sobre México 1-0, la delegación nacional volvió al hotel y allí conoció los resultados del grupo A. La goleada de Colombia a Tahití 6-0 y el empate entre Senegal y Polonia (0-0) alargó el drama de Ecuador.

La Tricolor todavía no está clasificada. Según el reglamento del Mundial, las cuatro selecciones que terminen con mejor puntaje en tercer lugar de sus respectivos grupos se clasificarán a los octavos de final. Y con este escenario, se juega a los números.



Para sellar la clasificación, Ecuador debe mirar el resto de grupos, excepto las llaves A y C. Hoy puede confirmar su pase a octavos si Nigeria pierde con Ucrania o si Estados Unidos cae en el juego contra Catar, en los juegos del grupo D.



Ecuador sumó cuatro puntos y cero de gol diferencia. Un factor dirimente serán los goles anotados, pero el equipo que dirige Jorge Célico anotó dos goles en los tres juegos.

En caso de que Nigeria empate o gane y Estados Unidos también registre cualquiera de los dos resultados, el drama de la clasificación se alargará hasta el viernes, pues deberá esperar un juego de resultados en los grupos E y F.

Aferrados a las posibilidades matemáticas, el cuerpo técnico de Célico trabajará en la planificación para los octavos.



Sin embargo, Ecuador espera asegurar su clasificación y luego conocer el rival.



Lo único fijo, por el momento, es que si Ecuador se queda en el Mundial jugará el lunes 3 de junio, a las 17:30. ¿En qué ciudad? Depende de la ubicación general entre los terceros. Hay dos posibilidades: Lublin o Tychy.

La tricolor Sub 20 pudiera enfrentarse al primero del grupo C. Esta llave se definirá hoy y el líder puede ser Uruguay si gana a Nueva Zelanda. Un empate o una derrota de la ‘Celeste’ permitirá a Nueva Zelanda ser el puntero.



Otro de los potenciales rivales de Ecuador es el puntero del grupo D. Hay tres alternativas: Ucrania, Nigeria o Estados Unidos, en su orden.



Ecuador vive esta situación dramática por la falta de definición. Y el DT Jorge Célico reconoció que sus pupilos no están finos en este torneo. Apenas marcaron un gol en tres partidos y consiguieron cuatro puntos. Esto porque el primer gol ante Japón fue un autogol y no un tanto elaborado. A eso se suma el dolor de los dos penales fallados en la fase de grupos, en los cotejos contra Japón e Italia.



“No estamos finos en la definición y caímos en la desesperación. Creo que esa es una catarata. Sería lindo entrar entre los cuatros terceros, para reparar toda esa desconfianza que generó el no convertir opciones tan calaras como los dos penales errados”, aseguró el DT al final del juego.

Jackson Porozo, quien vio el partido desde las gradas por su expulsión ante Italia, fue de los más emocionados con el triunfo de ayer y con la posibilidad de clasificarse.



Le temblaban las rodillas en los minutos finales, sobre todo cuando Ecuador era sometido en su área. Al pitazo final desa­pareció entre los hinchas.



Porozo bajó corriendo con uno de los ‘atachés’ polacos de la Tri para abrazar a sus compañeros. Saludó con todos y abandonó el estadio entre risas. Un ambiente notablemente diferente que en los últimos dos cotejos, pero todavía con la ansiedad de festejar la clasificación a octavos.



“El equipo está tranquilo”, manifestó Mauricio Toapanta, uno de los fisioterapeutas de la Tri, mientras transportaba por la zona mixta su equipo de trabajo hacia el hotel.

El plan es entrenarse y una vez que se defina el rival empezar a revisar los videos de los partidos de la fase de grupos.



El cuerpo técnico de Célico prefirió no anticipar una opinión en el caso de que sea Uruguay. La ‘Celeste’ fue la única Selección a la que no pudo ganar en el Sudamericano.



Fue uno de los rivales más complicados y pudiera volverse a encontrar en el Mundial. “No pensamos en el rival. Debemos mejorar nuestro rendimiento para seguir en la lucha. Lamentablemente estamos dependiendo de otros resultados”, dijo el asistente técnico Patricio Lara.



El plan es que Ecuador viaje el sábado conociendo el rival. Dependiendo de la ciudad también se buscarán canchas de entrenamiento.