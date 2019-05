Ecuador se vuelve a perder un penal y cae ante Italia en el Mundial Sub 20

LEA TAMBIÉN

La selección ecuatoriana Sub 20 volvió a errar un penal y complicó su clasificación a octavos de final del Mundial. Este domingo 26 de mayo de 2019, Italia venció 1 a 0 a Ecuador con gol de Andrea Pinamonti. Leonardo Campana perdió un penal y Jackson Porozo fue expulsado.

El portero italiano Alessandro Plizzari fue la figura del compromiso. Despejó varios remates a pocos metros de distancia y atajó un penal al final del primer tiempo. Andrea Pinamonti (15') marcó el único gol del compromiso. A pesar del 63% de tenencia del esférico del elenco ecuatoriano, la efectividad prevaleció e Italia sumó su segundo triunfo en el torneo internacional y clasificó a los octavos de final.



Para este partido, el entrenador Jorge Célico realizó un cambio respecto al primer cotejo para enfrentar a Italia. Gustavo Vallecilla, zaguero central de Aucas, reemplazó a su compañero de club, Richard Mina.



En apenas diez minutos, Ecuador desperdició dos opciones claras de gol. En la primera jugada de peligro, Leonardo Campana envió un centro y Alexander Alvarado no pudo definir ante la atajada del golero Alessandro Plizzari. En la segunda oportunidad, el golero despejó un remate de Jhon Cifuentes y Ecuador volvió a perder una opción de gol.



Sin embargo, en el mejor momento de la 'Tricolor', Italia abrió el marcador. A los 15 minutos, Andrea Pinamonti definió de primera, tras el rebote dejado por los zagueros ecuatorianos. El atacante Gianluca Scamacca habilitó al capitán italiano que anotó con un remate de 'tijera'.



A los 41 minutos, el defensa central del Santos de Brasil entró con vehemencia sobre Alessandro Tripaldelli y el árbitro Adham Mohammad expulsó al zaguero 'Tricolor'. Cuatro minutos más tarde, Jhon Cifuentes fue desplazado en el área por un jalón de camiseta de Luca Ranieri.



En primera instancia, el jue central no decretó falta. Pero, con la ayuda del VAR, se sancionó penal para Ecuador. En esta ocasión, el ariete Leonardo Campana fue el encargado de cobrar. Tras un débil remate, el golero Plizzari se quedó con el esférico. En la primera fecha, la Jordan Rezabala también erró un penal.



El exseleccionado ecuatoriano Álex Aguinaga, que se clasificó al Mundial de Corea-Japón 2002, envió un mensaje de apoyo a través de su cuenta de Twitter a los jugadores de la 'Mini Tri', especialmente a Jordan Rezabala y Leonardo Campana, quienes fallaron penales en los últimos dos partidos: "No serán los últimos penales que fallen, todos hemos fallado. Para la Mini Tri: Son excelentes jugadores y tienen un futuro fantástico. Tápense los oídos y sigan trabajando. Siéntanse orgullosos de representar a nuestro país", escribió.

En el segundo tiempo se repitió el monólogo de Ecuador. El equipo del 'Viejo Continente' pasó la mayor parte de los segundos 45 minutos en su cancha. La 'Tricolor' perdió dos ocasiones claras de gol.



Alexander Alvarado y Jhon Cifuentes tuvieron el empate en sus pies. El atacante de Aucas no pudo definir ante la salida el golero del AC Milan. El volante del América tampoco pudo resolver un mano a mano.



Con este resultado, Italia lidera el grupo B del Mundial Sub 20 con seis puntos. Por su parte, Ecuador es tercero con una unidad. La última fecha del Grupo B se jugará este miércoles 29 de mayo de 2019. La 'Tricolor' se enfrentará a México (11:00) hora de Ecuador, mientras que el seleccionado europeo se medirá ante Japón, a la misma hora.



El cotejo fue dirigido por el árbitro jordano Adham Makhadmeh. Los también jordanos Ahmad Alroalle y Mohammad Alkalaf fueron designados, respectivamente, como primero y segundo asistente. El cuarto árbitro fue el suizo Sandro Schaerer y el asistente del VAR, el polaco Pawel Raczkowski.



Alineación de Ecuador:

¡Once Tricolor! 🇪🇨



Alineación titular de nuestra selección ecuatoriana para enfrentar a Italia 🇮🇹 por el mundial Sub20 de Polonia. #MiTriMundial #U20WC pic.twitter.com/AjGo0Y3ud3 — FEF Ecuador (@FEFecuador) 26 de mayo de 2019



Alineación de Italia:



Alessandro Plizzari; Alessandro Tripaldelli, Matteo Gabbia, Davide Frattesi, Andrea Pinamonti; Gianluca Scamacca, Luca Ranieri, Raoul Bellanova, Enrico del Prato; Luca Pellegrini, Salvatore Esposito.