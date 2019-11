La Tri juega ante Hungría por el paso a octavos de final del Mundial Sub 17 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La selección Sub 17 solo precisa un empate en su juego de hoy (1 de noviembre del 2019) ante Hungría para avanzar a los octavos de final del Mundial, que se disputa en Brasil. El partido se inicia a las 15:00 (de Ecuador), en Goiânia.

Ecuador es segundo del grupo B con tres puntos, producto de una victoria (2-1 ante Australia) y una derrota (3-2 ante Nigeria). Los nigerianos lideran con seis unidades, mientras que australianos y húngaros tienen un punto, cada uno.



Así, el plantel nacional, dirigido por Javier Rodríguez, depende de sí mismo para avanzar a la siguiente instancia.



El entrenador tricolor considera que su plantel tiene mucho potencial para mejorar. Pese a la última derrota, pondera las virtudes de sus dirigidos de realizar transiciones rápidas desde la defensa hasta el ataque en busca de los goles.

Con este estilo, disputará su compromiso de hoy. En el grupo no hay jugadores lesionados ni suspendidos, por lo que el estratega planea repetir la alineación estelar.



La revisión de videos del rival y la corrección de los errores en los encuentros ante los africanos fueron las tareas de Rodríguez y sus pupilos antes del cotejo de esta tarde.



“Varios de estos chicos no han jugado en el fútbol profesional, es una nueva experiencia para ellos”, expresó el entrenador. Sin embargo, recalcó que confía en su juego para instalarse en la siguiente fase.



Las mejores participaciones de Ecuador en este certamen fueron en 1995 y 2015, donde llegó hasta los cuartos de final.



Rodríguez, quien disputa su cuarto mundial juvenil como técnico, añade que no se debe subestimar a los rivales y menos a Hungría, pese a que este plantel registra una derrota y un empate en el torneo.



El zaguero tricolor Hanssel Delgado se mostró optimista de alcanzar la victoria, el objetivo primordial.

La Selección Ecuatoriana Sub 17, con el mejor de los ánimos, entrenó hoy en el estadio OBA y se encuentra preparada para el último encuentro por fase de grupos de la Copa del Mundo ante Hungría. 💪🏻🇪🇨#VamosEcuador #MiTriSib17 #U17WC pic.twitter.com/6ndI34JXsG — FEF Ecuador (@FEFecuador) October 31, 2019



En la jornada de ayer (31 de octubre del 2019), Francia selló su clasificación. Por el grupo C, se impuso 3-1 sobre Corea del Sur en Goiânia. Kalimuendo-Muinga, Timothee Pembele e Isaac Lihadji marcaron para los ‘Bleus’. Los surcoreanos anotaron el gol del honor a través de Sangbin Jeong.



En el otro juego del grupo, Chile goleó 4-2 a Haití, que con su segunda derrota en dos partidos, quedó eliminada.



Con Francia clasificada con seis puntos y Haití eliminada, sin unidades, Chile y Corea del Sur se disputarán el otro billete en la última jornada, con ambos igualados a tres puntos.



En el grupo E, la debutante Senegal avanzó al ganar 3-1 a la actual campeona de Europa, Holanda, que necesita un milagro para seguir con vida al sumar su segunda derrota. Ayer (31 de octubre del 2019), Estados Unidos y Japón igualaron 0-0 y buscarán la clasificación en la última fecha.



Con Senegal clasificada con seis puntos, Japón, con cuatro, necesita apenas un empate para pasar, contra los senegaleses.