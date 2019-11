Ecuador ganó a Hungría y clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 17

LEA TAMBIÉN

La selección ecuatoriana sub 17 derrotó 3-2 a Hungría en el estadio Pedro Ludovico de Goiânia en el cierre del grupo B del Mundial Sub 17. Con esta victoria, Ecuador clasificó a los octavos de final, con seis puntos.

Es la cuarta ocasión que Ecuador avanza a octavos de final de un Mundial Sub 17. Pedro Vite (66'), John Mercado (68') y Johan Mina (86') le dieron el triunfo al equipo dirigido por Javier Rodríguez. Andras Nemeth (50', 73') marcó para los húngaros.



En los primeros 45 minutos, la selección ecuatoriana fue el dominante de las acciones. Sin embargo, la falta de claridad y definición de los delanteros, no permitió que se abra el marcador. Hungría esperó en su área, pero su orden no fue destruido por el ataque 'Tricolor'.

La selección Sub 17 de Ecuador necesitaba, por lo menos, un empate para avanzar a los octavos de final del Mundial en Brasil. Foto: FIFA



A los 24 minutos, el árbitro chino Ning Ma sancionó un penal a favor de Ecuador. El golero húngaro Krisztián Hegyi chocó fuerte con el atacante John Mercado. Cuando el penal estaba a punto de ser ejecutado, el juez central se acercó a revisar la acción y mediante el VAR se decretó que no hubo falta.



En la siguiente jugada, el árbitro volvió a paralizar el cotejo para otra revisión de un posible penal. El zaguero Patrik Posztobanyi habría despejado un centro de Mercado con la mano. Tras unos minutos de espera, el juez determinó que no era penal. En el cierre del primer tiempo, Peter Barath remató y el equipo europeo estuvo cerca de marcar.



A los 49 minutos, el delantero Nemeth abrió el marcador con un fuere remate desde el filo del área. Ecuador reaccionó y a los 65 minutos Pedro Vite empató el cotejo tras la habilitación de Johan Mina. Dos minutos después, John Mercado puso en ventaja a la Selección. A lo 73', Nemeth empató para los europeos. Johan Mina decretó el 3-2 tras un error defensivo de Hungría.



Con este marcador, Ecuador sumó seis puntos y terminó segundo del Grupo B. Australia derrotó 2-1 a Nigeria. Los africanos lideraron el grupo con seis unidades. La selección ecuatoriana se enfrentará al segundo del grupo F, que podría ser México o Paraguay, el próximo 7 de noviembre.

El juez chino Ning Ma fue designado como árbitro principal del cotejo. Shi Xiang fue el primer asistente y Yi Cao, el segundo. La brasileña Edina Alves Batista fue cuarta árbitra.



