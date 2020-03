Ecuador, en el Grupo Mundial de la Davis

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El capitán Raúl Viver y los seleccionados ecuatorianos se reu­nieron ayer tras conseguir la clasificación a la final de la Copa Davis y grabaron un video. Ahí le dedicaron el triunfo a Carlos Luna, un ‘coach’ ecuatoriano con cáncer.

“Charly, acá estamos en Japón. Pero estamos pensando en ti. Este triunfo va dedicado a ti”, indicó Viver, capitán del equipo ecuatoriano que se impuso 3-0 ante Japón, en Miki, en el oeste del país asiático.



El video se difundió a través de las redes sociales y recibió centenares de ‘me gusta’.



En la proyección, los seleccionados también le dirigieron palabras de aliento al entrenador, que se somete a quimioterapias.



El viernes, el equipo nacional ya se puso en ventaja por 2-0 sobre los nipones con los triunfos de Emilio Gómez ante Go Soeda y de Roberto Quiroz frente a Yasutaka Uchiyama.



La buena racha continuó ayer, cuando Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo formaron pareja y vencieron en dobles por 7-6 (3) y 6-3 a Ben McLachlan y Yasutaka Uchiyama.

​

El partido duró 1 hora y 42 minutos y se jugó a puerta cerrada en el estadio Bourbon Beans Dome, de Japón, a causa del coronavirus.



Los espectáculos masivos en Japón se realizan sin presencia de aficionados, por el brote.



El sonido de los golpes de raqueta resonaba en el estadio vacío, e incluso los niños que recogían las pelotas utilizaban guantes. Además, utilizaban canastas para acercar toallas a los jugadores.



Con la serie 3-0 a favor, Ecuador condenó al cuadro japonés a las eliminatorias del Grupo Mundial, en septiembre.



El equipo nacional, mientras tanto, disputará la fase final en Madrid, entre el 23 y el 29 de noviembre. Jugará las finales junto con otros 17 equipos.



“Finalmente nos tocó. Se nos dio hoy, vamos al Grupo Mundial. El esfuerzo de todos estos años valió la pena”, comentó Escobar, después del partido.



“Estoy feliz, la verdad, venimos trabajando duro… Siempre hemos sido un equipo unido... El ranking en Davis siempre hemos sabido que cuenta poco. Era una serie muy dura y la hemos podido ganar. Esto es increíble”, resumió Hidalgo.



El tenista dio las gracias a quienes los alentaron e invitó a que más personas los apoyen. “Ahora que se suban a la camioneta los que quieren, porque necesitamos que mucha gente apoye al tenis”.



Gómez, Quiroz, Escobar e Hidalgo tienen previsto viajar hoy a Los Ángeles, Estados Unidos. March irá a Grecia.



Viver es el único de la delegación nacional que vuelve inmediatamente al país.

Gómez irá a Estados Unidos para intervenir en la ‘qualy’ del Indian Wells.

Quiroz e Hidalgo solo se entrenarán en Miami y reaparecerán en el Challenger de Machala, el 23 de marzo.



Japón tuvo dos bajas importantes esta semana. Primero, la de Nishioka (48º), que no viajó a Japón desde EE.UU. por si no podía retornar de vuelta por las restricciones impuestas por el coronavirus y se perdía entonces el Masters 1 000 de Indian Wells.



Segundo, la del número 31 Kei Nishikori, que se incorporaba al equipo después de sufrir una lesión de codo que le obligó a retirarse en el US Open del año pasado. El exnúmero 4 del mundo no juega un partido de Davis desde el 2016.



Ecuador regresará al grupo Mundial luego de 10 años. La última vez que estuvo en esa instancia fue en el 2010, cuando perdió en primera ronda ante Croacia.