Ecuador ganó a Argentina hace cinco años por Eliminatorias, ¿qué pasó con esos seleccionados?

El 8 de octubre del 2015, la Selección de Ecuador comenzaba las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 con un resultado sorpresivo: ganando 2-0 a Argentina en el estadio Monumental de River Plate. Un triunfo que abría el camino de la era de Gustavo Quinteros al frente de la Selección ecuatoriana de fútbol.

Con goles del defensa Frickson Erazo, a los 81 minutos, y de Felipe Caicedo, a los 82, la Selección comenzó sorprendiendo al equipo albiceleste dirigido en ese entonces por el entrenador Gerardo Martino. Así la Selección nacional rompió un maleficio de 74 años sin lograr un triunfo en suelo argentino.



Argentina, sin el volante Lionel Messi, sintió la ausencia de su estrella en el fútbol ofensivo de la albiceleste. Ecuador resistió con orden y supo contragolpear en momentos claves. Una de las recordadas escenas de ese juego es el pique veloz que tuvo Antonio Valencia para el segundo tanto.



¿Dónde están los seleccionados de ese partido? Aquí un recuento



Alexander Domínguez. El golero titular de la Tri volverá a estar en el partido de este jueves 8 de octubre del 2020. Actualmente, ‘Dida’, como también es conocido el golero, juega en el Vélez Sarsfield de Argentina.



Juan Carlos Paredes. El lateral derecho actualmente juega en El Nacional. La ‘Hormiguita’, como también es conocido, regresó al fútbol ecuatoriano y tuvo un paso por el Emelec de Guayaquil



Frickson Erazo. El zaguero central, autor del primer gol del partido ante Argentina en ese 2015, juega en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Es uno de los experimentados del Nueve de Octubre de Guayaquil.

Gabriel Achilier. El zaguero central no tiene equipo al momento. Una de las posibilidades que tiene es llegar al Alianza Lima de Perú, pero aún no se ha confirmado su vinculación al equipo peruano.



Walter Ayoví. Está retirado del fútbol después de la participación en el Guayaquil City. Ha emprendido su nuevo plan de ser empresario de jugadores y está vinculado a otros negocios.



Antonio Valencia. El referente del fútbol ecuatoriano está sin equipo. Empezó la temporada 2020 en Liga de Quito, pero luego de la pandemia decidió salir del club albo. Está en negociaciones con equipos brasileños y de otros países.



Cristhian Noboa. El volante del Sochi de Rusia está activo y es titular en su club. Fue convocado por el DT Gustavo Alfaro, pero no alcanzó a llegar para el primer partido ante Argentina.



Jefferson Montero. Es otro de los jugadores que está sin equipo después de regresar de Europa. Aunque fue anunciado que continuará su carrera en clubes europeos, está sin competencia profesional.



Felipe Caicedo. El atacante tricolor milita en el Lazio, pero se resiste a estar en la Selección ecuatoriana. En más de una ocasión, ‘Felipao’ le ha dicho no a la Tricolor.



Miller Bolaños. El atacante está en el Shanghai de China desde el mes pasado. Estuvo en México y salió del club por un mal comportamiento.