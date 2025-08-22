La fecha 26 del campeonato ecuatoriano de fútbol 2025 arranca este viernes 22 de agosto con el partido entre Libertad y Aucas en Loja.

La jornada se extenderá hasta el lunes 25, en una etapa clave del campeonato, cuando restan solo cinco fechas para el cierre de la primera fase y con Liga de Quito y Barcelona urgidos de ganar.

Lo que nos define está en los detalles, en esas costumbres que compartimos y nos hacen únicos. Como juntarse con los panas para ver el partido y gritar los goles como si estuviéramos ahí, en la cancha. Esas son cosas muy nuestras, muy de ecuatorianos. Bet593 también forma parte de ese día a día, y al registrarte, te da 10 dólares sin necesidad de hacer una recarga.

Más noticias:

La fecha 26 del campeonato ecuatoriano de fútbol

Independiente del Valle lidera el torneo con 53 puntos, seguido por Liga de Quito y Barcelona SC con 44 unidades cada uno. Albos y canarios tuvieron tropiezos en la fecha anterior. Liga empató en casa ante Manta y Barcelona cayó de local ante Macará en el estadio Monumental e Guayaquil.

Ahora, Liga de Quito visita a El Nacional en un clásico cargado de urgencia, tanto para seguir en la pelea por el título como para evitar riesgos de descenso por parte de los criollos.

El Nacional, con 28 puntos, está apenas a tres unidades de la zona de la permanencia.

Barcelona SC, por su parte, tendrá un complicado partido ante Vinotinto, también en Quito.

El DT Ismael Rescalvo aseguró que “todavía hay 45 puntos en disputa”, resaltando los puntos que quedan entre las fechas restantes y el hexagonal final, donde se definirá el campeón.

Todos los partidos de la Fecha 26 Liga Pro 2025

22 de agosto : Libertad vs. Aucas (19:00)

: Libertad vs. Aucas (19:00) 23 de agosto : Macará vs. Mushuc Runa (14:00), Manta vs. Cuenca (16:30), Vinotinto vs. Barcelona (19:00)

: Macará vs. Mushuc Runa (14:00), Manta vs. Cuenca (16:30), Vinotinto vs. Barcelona (19:00) 24 de agosto : El Nacional vs. Liga de Quito (13:00), Emelec vs. IDV (15:30), U. Católica vs. Técnico U. (18:00)

: El Nacional vs. Liga de Quito (13:00), Emelec vs. IDV (15:30), U. Católica vs. Técnico U. (18:00) 25 de agosto: Orense vs. Delfín (19:00)

Con un sistema donde los puntos acumulados se arrastran al hexagonal final, cada partido cuenta. El campeonato está al rojo vivo tanto en la cima como en el fondo de la tabla.

La tabla de posiciones