Directivos de los clubes cuestionan a los árbitros y piden transparencia a la FEF

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fecha 16 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol dejó una polémica entre los árbitros y los directivos de los clubes. Andréz Báez, gerente de Sociedad Deportiva Aucas, y Michael Deller, directivo de Independiente del Valle, cuestionaron los errores de los árbitros y pidieron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) mayor atención al trabajo arbitral.

Deller, al salir del estadio Olímpico Atahualpa el domingo 28 de octubre, criticó lo ocurrido en la fecha. “Hay que comenzar a cuidar la transparencia y la integridad del campeonato. Se escuchan demasiadas cosas que no son nuevas. No en este partido (Independiente vs. Liga) estoy dejando en claro. Hay que exigirle a la Federación Ecuatoriana que haya integridad. No puede pasar de que quede campeón un equipo por lo que no haga en la cancha”, dijo Deller en su pedido a la FEF.

Báez anunció que este martes 30 de octubre del 2018, Aucas llevará su reclamo a la FEF. “Es desastroso ver cómo te meten la mano en tu cancha y cómo juegan con tu resultado. Vamos a presentar nuestra queja para que le sancionen a Omar Ponce y que no vuelva a dirigir en el resto del año. Vamos a presentar nuestra queja ante FEF y la comisión de disciplina”, dijo el directivo.



Con indignación, el directivo oriental argumentó: “Ya basta. Basta de la hegemonía de los equipos de la Costa con las presiones con el arbitraje. Esperamos que este sujeto (Omar Ponce) deje de pitar el resto del campeonato”, anunció.

​

Mano de Vega dentro del área y el asistente de Omar Ponce no sanciona penal para Aucas. Misma acción se sanciona penal para Emelec el mismo asistente. — Mauricio Bayas Pérez (@maobayas) 28 de octubre de 2018



La directiva de Macará también tuvo cuestionamientos al arbitraje de Carlos Aníbal Orbe en el partido entre los ambateños y Barcelona. Orbe invalidó un gol de Juan Manuel Tévez por una supuesta posición adelantada. Curiosamente, el entrenador de Barcelona, Guillermo Almada, cuestionó las capacidades de Orbe. “No voy a responsabilizar al árbitro del resultado, pero no tiene la preparación para dirigir este tipo de partidos”, dijo el uruguayo.

​