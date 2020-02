Ecuador completa los cupos a Tokio entre marzo y junio del 2020 

LEA TAMBIÉN

Entre marzo y junio se definirá la selección de Ecuador que viajará a los Juegos Olímpicos. En este periodo se desarrollarán los torneos Preolímpicos, campeonatos mundiales y eventos en los que los deportistas sumarán puntos para lograr sus cupos a Tokio 2020.

Con la exclusión definitiva de la prueba de los 50 km marcha en la rama femenina, el atle­tismo espera sumar 9 marchistas y 3 atletas más en las pruebas de velocidad.



Según el Comité Olímpico Ecuatoriano, ya tienen asegurados sus cupos Glenda Morejón y Daniel Pintado en los 20 km y Andrés Chocho en los 50 km marcha. A ellos se suma Álex Quiñónez en 200 m.



Ecuador tiene posibilidad de llevar a tres atletas, en damas y varones de los 20 km y solo tres en 50 km masculina. Ellos empezarán a competir en marzo con el Sudamericano; en abril en Portugal y en mayo en el Gran Premio de La Coruña.

Las velocistas Ángela Tenorio y Anahí Suárez lo harán en abril, en Europa. “Aún no sabemos en qué fecha, porque aún las pruebas no las hemos elegido. Ángela intentará la marca en los 100 y 200 metros y Anahí solo en los 200”, detalló el entrenador Nelson Gutiérrez.



Ellas irán a Estados Unidos en marzo, para completar su preparación junto a Quiñónez, quien ya está clasificado.



En marzo tendrán su primera oportunidad de clasificación los boxeadores, en el Preolímpico de Argentina. Si no logran ingresar en los tres primeros lugares, irán al Mundial en Francia. Son los únicos torneos en los que pueden clasificarse Julio Castillo, Ytalo Perea y Carlos Góngora, quienes ya estuvieron en anteriores Juegos Olímpicos.

“Somos los que tenemos mayor experiencia en el equipo”, detalló Perea, que disputó 18 combates en el ámbito profesional, entre el 2013 y 2019.

En la segunda quincena de abril se conocerá cómo queda conformado el equipo de pesas. En marzo se disputarán, de manera simultánea, el Sudamericano y el Iberoamericano, en Colombia; mientras que en abril habrá realizará el Panamericano.

Ecuador tiene en zona de clasificación a Alexandra Escobar (59 kg), Angie Palacios Dajomes (64 kg), Neisi Dajomes (76 kg) y Tamara Salazar (87 kg). Las hermanas Dajomes viajaron a España, donde realizarán un campamento con el entrenador ruso Alexei Ignatov.



El Preolímpico de Canadá y el Mundial de lucha son los torneos en los que pueden clasificarse Andrés Montaño y Lissette Antes, ambos medallistas de oro en la lucha olímpica panamericana.



En otros deportes, la clasificación se determina por el ranking olímpico.

Por ejemplo, el equipo de lucha participan este fin de semana en el en Grand Slam de París. Luego irá a Alemania y a Rusia. En los tres deben lograr puntos para conseguir sus cupos.



En BMX, este fin de semana corren Alfredo Campo y Doménica Azuero, en Australia. Hasta junio habrá ocho eventos, entre paradas del circuito mundial y la Copa Mundo.



Ecuador tiene 10 clasificados y la meta es superar los 38 deportistas.