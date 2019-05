Ecuador alcanzó en Cuenca el título del Sudamericano de Tenis de Mesa

LEA TAMBIÉN

Con las medallas de oro y plata obtenidas por Maybelline Menéndez y Camila Rubio, en el cierre del torneo, Ecuador se proclamó campeón general del Sudamericano Sub 11 y Sub 13 de Tenis de Mesa. Durante cinco días, 127 seleccionados de nueve países compitieron en el Polideportivo de Totoracocha, en Cuenca.

La tarde de este domingo 26 de mayo del 2019, Menéndez y Rubio accedieron a la final individual en la categoría Sub 11 damas y allí Ecuador aseguró el título por segundo año seguido. Hasta antes de aquello, Brasil tenía el campeonato asegurado; sin embargo, tuvo que conformarse con el subtítulo general.



Maybelline Menéndez fue la más destacada de Ecuador. Ella alcanzó un total de tres medallas de oro: una en dobles damas con Camila Rubio, otra en dobles mixtos con Juan Martín González y la tercera en la modalidad individual, Además una presea de plata por equipos, con Rubio.



En la categoría Sub 13, María José Borja se quedó con el subtítulo en individual, tres perder 3-1 en la final ante la brasileña Beatriz Kanashiro. Esta última eliminó a Angélica Arellano, considerada la mejor microtenista de Ecuador en esa categoría. La representante de Pichincha vino de Estados Unidos para competir en el torneo.



En la clasificación general, Ecuador acumuló 1 320 puntos y se adjudicó el título del Sudamericano Sub 11 y 13 de Tenis de Mesa. Brasil, Perú y Colombia, con 1 300, 1 140 y 1 110 unidades, se ubicaron segundo, tercero y cuarto lugar. Venezuela, con dos deportistas fue quinto al sumar 360 puntos. Uno de sus deportistas, Yeifre Soteldo, se proclamó campeón individual en la categoría Sub 13.