Ecuador tendrá cinco clubes en fases definitorias de las Copas 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito, Emelec, Universidad Católica, Independiente del Valle y Macará tendrán más actividad deportiva e ingresos económicos en los próximos meses.

Los albos y los eléctricos jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores desde julio, tras clasificarse como segundos de sus grupos. Por avanzar a esta instancia, cada uno obtendrá USD 1 050 000 por parte de la Conmebol. Por jugar la fase de grupos ya recibieron USD 3 millones (USD 1 millón por cada juego de local).



Rayados, camarattas y celestes serán, en cambio, los representantes ecuatorianos en la segunda fase de la Sudamericana. La Conmebol les repartirá USD 375 000 a cada uno, como estímulo económico. En la primera ronda obtuvieron USD 300 000.



Así, en total, estos cinco planteles nacionales sumarán una cifra de USD 10 125 000 por premios de la Conmebol. Si pasan las siguientes instancias pudieran recibir mayores estímulos económicos.

Los jugadores del Emelec celebran después de clasificarse para la ronda de los octavos de final de la Copa Libertadores en el estadio Mineirao, en Belo Horizonte, Brasil, el 8 de mayo de 2019. AFP



Los cinco equipos forman parte de los ocho que iniciaron la temporada con torneos internacionales en representación del país. En el camino se quedaron Barcelona, Delfín y Mushuc Runa.



Los toreros no avanzaron por un fallo en la inscripción del mediocampista colombiano Sebastián Pérez. Los cetáceos y el cuadro del ‘Ponchito’ tampoco pasaron de etapa, pero dejaron una buena imagen con sus participaciones.



Las clasificaciones coincidieron con las buenas campañas de las selecciones juveniles fuera del país. La Sub 20 alcanzó el título del Sudamericano de Chile y se clasificó al Mundial de Polonia. Mientras que la Sub 17 terminó cuarta en el Sudamericano de Lima y estará en la Copa de Brasil.

Para Jorge Célico, entrenador de la Sub 20, estos resultados son una señal de que Ecuador ha mejorado el desarrollo de su fútbol, sobre todo desde las divisiones formativas. El DT dirigirá al plantel en el mundial juvenil, que se iniciará el sábado 25 de mayo.



Esteban Paz, directivo de Liga, por su lado, resalta que en su club la clasificación es parte de un proceso que se mantiene desde que vino el entrenador Pablo Repetto, a mediados del 2017.



En el caso de los azucenas, la clasificación a octavos era prioritaria para sostener el presupuesto de USD 17 millones de este año. Según el dirigente, se armó un plantel con más opciones para el entrenador uruguayo Pablo Repetto.



La misión era dotarle de más alternativas para que el plantel pudiese rendir bien en la LigaPro y en la Libertadores. La ‘U’ también juega la Copa Ecuador. Ahora, la meta es seguir avanzado en el certamen internacional.



Para ello, Liga quiere retener a los delanteros Juan Luis Anangonó y Cristian Martínez Borja, quienes finalizarán sus contratos en junio. Los directivos han conversado con los atacantes para intentar llegar a acuerdos. Quieren mantener la plantilla de futbolistas hasta final del año.



Los premios en las siguientes fases son ‘jugosos’. La Libertadores da USD 1 200 000 en los cuartos de final. La semifinal dará USD 1 750 000. El campeón pudiera llevarse un botín de USD 20, 4 millones.



Para Polo Carrera, exentrenador de LDU, los planteles tendrán mayor exigencia en las siguientes fases. A la fecha se han clasificado equipos brasileños, argentinos y paraguayos, que cuentan con presupuestos millonarios.



Los planteles nacionales conocerán a sus rivales el lunes, cuando se realice el sorteo de las Copas. El evento se cumplirá en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.