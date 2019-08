Ecuador cierra su mejor campaña en los Juegos Panamericanos Lima 2019

LEA TAMBIÉN

Resta la última jornada de los Juegos Panamericanos y Ecuador puede incrementar su número de medallas.

El oro de Alfredo Campo en el BMX igualó el número de preseas doradas de Toronto 2015 y el velocista Alex Quiñónez conquistó la octava, que transformó a esta participación en la mejor de Ecuador en la historia, desde la edición de Mar del Plata en 1951.



Este domingo 11 de agosto del 2019, en la última jornada, Ecuador peleará el oro en los 50 km marcha tanto en hombres como en mujeres. Andrés Chocho, Claudio Villanueva, Paola Pérez y Johana Ordóñez esperan lograr al menos un oro panamericano más.



Chocho ganó hace cuatro años el título panamericano. Se impuso al guatemalteco Eric Barrondo, medallista de plata en los 20 km de los Juegos Olímpicos Londres 2012.



Colombia y Perú presentarán también a sus equipos completos. “Vamos a pelear el oro. Conocemos a Chocho y creemos que podemos darle pelea”, declaró Luis Fernando López, campeón del mundo en los 20 km marcha 2011, pero que hoy dirige a la selección colombiana.

Franklin Mina (der.) perdió su primer combate contra el chileno Ricardo Rojas, en +84 kg, ayer 10 de agosto del 2019. Foto: Comité Olímpico Ecuatoriano

La proyección de la Federación Ecuatoriana de Atletismo es lograr al menos una de oro y así contribuir a esta participación panamericana con tres preseas doradas. Ya las logró en los 20 km marcha con Bryan Pintado y en los 200 metros velocidad con Álex Quiñónez.



Judo tendrá hoy a tres deportistas en acción. Freddy Figueroa, medallista de plata en los Panamericanos 2015; Júnior Angulo y Vanessa Chalá, que debutarán en estos eventos.



Chalá, que es una de las herederas de su hermana Carmen, fue tercera en el Gran Prix de Canadá, en junio pasado.

Esta disciplina ya le entregó una medalla de plata, con Lenín Preciado, quien no pudo retener su título.



En BMX, Jonathan Camacho intentará ganar el oro en esta atractiva disciplina del ciclismo.



Al cierre de esta edición, Jorge Bolaños alcanzó la medalla de bronce en carrera de patines de velocidad. Fue tercero en los 10 000 metros.



En karate, Jacqueline Factos no pudo llegar a las finales en su división, 61 kg. En primera ronda se enfrentó a Alejandra Grande, campeona del mundo y que tuvo el respaldo de todos los asistentes al Coliseo de Villa Salvador, por ser local.



Franklin Mina también perdió su combate contra el chileno Ricardo Rojas, en la división +84 kg. Esteban Espinoza no accedió a las semifinales tras ser superado por el venezolano Freddy Valera.



El karate venía con el propósito de lograr el podio, como ocurrió en Toronto, donde ganó dos preseas de oro con Franklin Mina y Valery Echever, quien no viajó por lesión.



Ayer, en la mañana el equipo femenino de ciclismo, encabezado por Miriam Núñez, se ubicó 20 en ruta.



También estaban por definirse los títulos de fisicoculturismo donde participan las ecuatorianas Ana Lucía Falconí y Ángelo Ronquillo.



Deportes como tenis de mesa, equitación, ciclismo de pista, equitación, golf y fútbol regresaron a casa sin mayor trascendencia. Ráquetbol​ y squash también regresan sin haberse subido al podio.

Canotaje y boxeo aportaron con una medalla de plata cada una. A este mínimo aporte hay que añadir que sus medallistas anunciaron su retiro: César de Césare y Julio César Castillo. Sus ausencias podrían pesar, pues en canotaje no hay un sucesor con esa proyección.