Ecuador, Chile y Venezuela: grandes decepciones del Preolímpico Sub 23

Ausencia de estrellas ante la negativa de los clubes a prestarlos e incapacidad para suplirlos. Ecuador, Chile y Venezuela sufrieron en carne propia la baja de sus figuras y se despidieron en primera ronda del Preolímpico Sudamericano Sub 23 que se disputa en Colombia.

A continuación una radiografía de las escuadras que decepcionaron en el certamen que entrega dos cupos a Tokio-2020, por los que pugnarán en la ronda final Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay.



Ecuador a pique



Campeón del Sudamericano Sub-20 celebrado en 2019 y bronce en el Mundial de la categoría en Polonia el mismo año, Ecuador fue la peor selección del Preolímpico: en cuatro salidas no sumó un solo punto.



Los dirigidos por el argentino Jorge Célico fueron los primeros eliminados en suelo cafetero. Despegaron con dos manchas indelebles: equipo con peor diferencia de gol y única selección que no anotó.



Las malas actuaciones de los centrales Jackson Porozo y Luis Segovia llevaron a que los ecuatorianos encajaran nueve goles en cuatro salidas. Chile (3-0) y Colombia (4-0) los golearon.



El rendimiento de la tricolor distó del equipo letal y de transiciones rápidas que sorprendió en el Mundial Sub-20 de Polonia.



Aunque desde antes del torneo el adiestrador argentino enfrentó múltiples problemas para convocar a los mejores exponentes de la cantera ecuatoriana.



Los locales Emelec y Aucas no prestaron a sus jugadores. Además, Sporting Lisboa le bajó el pulgar a Gonzalo Plata, el nombre más destacado del plantel.



Consumando la mala racha, el artillero Leonardo Campana se perdió dos de los cuatro juegos en medio de su fichaje con el Wolverhampton inglés.



El ariete se ausentó frente a Colombia para ser presentado en Inglaterra y contra Argentina (derrota 1-0) para unirse anticipadamente a la temporada de los 'lobos'.



Duda en recambio chileno



El colombiano Bernardo Redín, asistente técnico de Reinaldo Rueda en la selección mayor de Chile, se va con más dudas que certezas sobre el cambio generacional que la afición austral pide a gritos. Y que Rueda ha convertido en una misión personal.



Cerca del inicio del clasificatorio sudamericano para Catar-2022, los futuros reemplazos de Alexis Sánchez, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y Eduardo Vargas aún no se vislumbran.



Antes de la Copa América de Brasil-2019, Rueda había experimentado con nuevos hombres con resultados decepcionantes.



El dueto colombiano apeló a la generación dorada para defender el bicampeonato americano, pero cada vez que pudo reconoció la necesidad de sumar caras nuevas. Y en el Preolímpico tuvo otra oportunidad fallida, al menos en términos de resultados.



El pergamino del volante Gabriel Suazo en Colo Colo lo perfilaba como una de perlas del campeonato, pero terminó suplente y ensombrecido por el tridente Tomás Alarcón, Pablo Aránguiz y Ángel Araos.



Aunque el trío del medio campo fue el sector más destacado de la plantilla, Chile únicamente le ganó con solvencia a Ecuador (3-0) , el más flojo del certamen.



Venezuela huérfana de Dudamel



Apenas empezaba 2020 cuando Rafael Dudamel renunció a la selección venezolana para fichar por el Atlético Mineiro brasileño.



El exportero dejó acéfalo a un proyecto de ocho años que transformó al fútbol venezolano y le quitó la calificación de “ Cenicienta ” para transformarse en una piedra en el zapato de las selecciones sudamericanas.



En 2017 llevó a sus dirigidos a la final del mundial aub-20 de Corea del Sur de la mano de jóvenes promesas como Wuilker Faríñez, Yangel Herrera y Sergio Córdova.



Pero su reemplazo en suelo cafetero, Amleto Bonaccorso, se encontró de frente con un equipo a medio armar y que dependió en exceso del talentoso enganche Yeferson Soteldo.



A pesar de que el hombre del Santos de Brasil dio espectáculo en cada presentación, la vinotinto se marchó con un único triunfo ante Ecuador (1-0) .



Bonaccorso aquejó en demasía la falta de la base subcampeona del mundo.