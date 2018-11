Ecuador y Chile se repartieron los títulos del Campeonato Sudamericano de Patinaje

LEA TAMBIÉN

Las selecciones de Ecuador y Chile se llevaron los títulos del IV Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico sobre hielo que culminó ayer en el Palacio del Hielo.

El equipo nacional logró el primer lugar en los niveles Principiantes y Avanzados, mientras que Chile se llevó la Copa en el nivel Intermedio.



“Ha sido un torneo muy competitivo por las exigencias técnicas que los chicos debieron cumplir en sus rutinas”, detalló Analía Landeta, una de las entrenadoras del equipo ecuatoriano que presentó 126 deportistas.



Entre esas exigencias estuvieron los saltos dobles, la combinación de giros con dificultad y las secuencias de pasos gigantes, “porque se trata de elevar el nivel y colocarlo a un rango casi completo”.



Entre los elementos obligatorios estuvo el dominio del patín y movimientos de filos.



Analía Landeta, que participó de manera directa en la coordinación del equipo nacional, destacó el trabajo de los entrenadores en los siete clubes que practican el patinaje sobre hielo en Ecuador: Niaira, Dreams On Ice, Escuela Carla Morales, Quinti, Palacio del Hielo, Escuela Xavier Arteaga y un grupo de patinadores independientes de Ana Cristina Palomeque.



“En los clubes y escuelas, además del trabajo en pista, implementamos prácticas fuera del hielo. Con ello el entrenamiento es más completo”.



Camila Yánez, de 15 años, realizó una presentación muy colorida y compleja. Mientras se escuchaba la versión moderna de La Llorona, la quinceañera se deslizaba por la pista. Cumplió con los saltos y giros obligatorios. “Disfruté mucho; esta canción expresa muchos sentimientos. Me permitió interpretarlo a nivel artístico y técnico”.



Hace cuatro años ingresó al mundo del patinaje. “Me entreno con Andrés Palacios en la pista de hielo, y recibo clases extras de ballet, gimnasia y expresión teatral. Me encanta el baile y lo fusioné con el patinaje”.



Es la cuarta ocasión que compite a nivel sudamericano y en todas ha dejado su huella: ganó una medalla de oro para Ecuador en cada torneo.



Otra presentación que se destacó ayer, en el último día de competencias, fue la de Ixcal Mesías. Nació en Guatemala pero es ecuatoriano. Sus padres, sin embargo, lo bautizaron con ese nombre que en lenguaje maya-quiché significa Retoño.



Ayer llamó la atención por su novedosa representación de Jack Skellington, de la película ‘Pesadilla antes de la noche de Navidad’. “Cuando me decidí a participar busqué un personaje acorde a mi estatura, como soy alto y muy delgado pensé en él, que además es amigable para los niños”.



Y ellos fueron los que más disfrutaron de su coreografía en el hielo. “La noche anterior pasamos con mi madre y mi novia pintando el vestuario, y en la mañana llegué a las 08:00 para empezar el maquillaje, que duró algo así como tres horas. Todo valió la pena, a la gente le gustó”.



Bryan Guerra y Antonella Vásconez hicieron una presentación emotiva con un popurrí de pasillos, donde sobresalió Nuestro Juramento, del recordado Julio Jaramillo. Durante unos segundos, Bryan tomó una guitarra y se deslizó sobre el hielo, mientras Antonella lo miraba desde una pintoresca terraza.



Las chilenas Luna Zúñiga y Valentina Valenzuela sorprendieron con su versión de la Guerra de las Galaxias. El equipo de Chile se llevó el título en la división Intermedio. La delegación estuvo conformada por 17 deportistas y el grupo se llevó una decena de preseas.



El Sudamericano se cerró con la imponente presentación de Gianina Carboni y Esteban Vargas, de Costa Rica. La pareja realizó una presentación de gran calidad por los giros, pero sobre todo por las cargadas. Los jueces les entregaron una copa por su actitud deportiva.



Así se cerró el IV Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico sobre hielo. El próximo año la competencia tendrá como sede Lima, que en diciembre abrirá una pista en Miraflores, emblemático barrio de la capital peruana.