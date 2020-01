Ecuador cae 3-0 ante Chile en su debut en el Preolímpico Sub 23 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La selección Sub 23 de Ecuador terminó su primer partido en el Preolímpico de Colombia con diez jugadores en cancha y una derrota 3-0, la noche de este 18 de enero del 2020. Los goles de la victoria araucana fueron un autogol de Jackson Porozo (58') y dos tantos, uno de Camilo Moya (75') y otro de Iván Morales (93').

La primera jugada en ataque del encuentro fue de Ecuador. A los tres minutos, Leonardo Campana logró filtrarse entre los defensas chilenos y acercarse al arco rival, pero no logró concretar la acción.



Tras ese ataque, los primeros minutos del cotejo estuvieron marcado por errores defensivos ecuatorianos y problemas para superar la mitad del campo de juego.



Al 13' una desconcentración del arquero ecuatoriano Moisés Ramírez, le permitió a al chileno Adrián Cuadra rematar desviado al arco. Diez minutos más tarde, Chile tuvo otra opción para marcar el primero por un error en la salida del guardameta Ramírez.



Cuando Ecuador intentaba recuperar el control de las acciones se quedó con diez jugadores en cancha. El volante de Liga de Quito Jordy Alcivar recibió una tarjeta roja por un fuerte entrada al minuto 30'.



En los últimos quince minutos del primer tiempo Chile intentó aprovechar su superioridad numérica, pero no lo consiguió. Los primeros 45' terminaron igualados sin goles.



En el segundo tiempo, al 58', sería la Selección chilena la que se adelantaría en el marcador con un autogol del ecuatoriano Jackson Porozo, tras un centro de Anghelo Araos.



Con el pasar de los minutos, Chile logró aprovechar el jugador extra que tenía en cancha. Al 75', los de la estrella solitaria ampliaron su ventaja con un gran gol de Camilo Moya que probó un potente remate y marcó el 2-0.



Pero aún faltaba un tanto más de los chilenos. Al 93', Iván Morales recuperó un rebote en el centro del área ecuatoriana y con un suave disparo sentenció la victoria de 'La Roja'en su debut en el Preolímpico Sub 23.



De esta manera, Ecuador no logra un buen inicio en la competencia internacional. En su siguiente encuentro 'La Tri' tendrá que enfrentarse al anfitrión Colombia el martes 21 de enero del 2020 a las 20:30.

Alineación de Ecuador:



Alineación Chile: