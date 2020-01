Jorge Célico asume reconoce los malos resultados la Tri sub 23 y aclaró las cifras de su sueldo

LEA TAMBIÉN

El entrenador de la selección nacional sub 23, Jorge Célico, reconoció que los resultados obtenidos en el Preolímpico de Colombia contrastaron con las expectativas que tenía, antes del inicio del torneo. Ecuador está eliminado, con tres derrotas y ocho goles en contra.

“Me parece que el término fracaso es muy duro con este grupo por todo lo que ha pasado alrededor. Nos fue muy mal estoy de acuerdo, no era lo que esperábamos desde la confirmación de la lista”, dijo el DT en una entrevista con radio Caravana, este 27 de enero del 2020.



Lamentó que clubes locales como Emelec y Aucas no hayan cedido a los jugadores que solicitó, lo que obligó a realizar cambios en la nómina. También mencionó que los deportistas que militan en el extranjero no pudieron estar en la lista final.

“Mi error fue haber confiado en que los clubes nos iban a ceder a los jugadores, de haberlo sabido desde un principio hubiese hecho más microciclos”, dijo el estratega.



Por otra parte, desmintió los valores correspondientes a su sueldo que publicó la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en el presupuesto oficial del organismo para el 2020, durante el Congreso Ordinario, que ascendía a USD 82 500 mensuales.



“El sueldo del cuerpo técnico que yo dirijo es de USD 29 500 al mes (él y sus colaboradores), las cifras que publicó la FEF no es la real y he pedido que aclaren eso”, dijo el estratega argentino, que descartó una posible renuncia, tras los resultados en el Preolímpico.