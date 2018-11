La Tri presentará cambios en su alineación para enfrentar a Panamá

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Beder Caicedo, Juan Carlos Paredes y Jehgson Méndez, serán los únicos jugadores que repetirán la titularidad en la Selección ecuatoriana, para el partido de este 20 de noviembre del 2018 ante Panamá. El DT Hernán Darío Gómez cambiará al 64% de sus futbolistas, respecto al último juego ante Perú.

Con esto, Gómez probará a toda la delegación que llevó para los últimos dos amistosos del 2018. El partido ante los ‘Canaleros’ iniciará a las 20:00, en el estadio Rommel Fernández, en la capital del país centroamericano.

Una de las principales novedades es que el colombiano usará a dos delanteros de área, esquema que no había ensayado en los cinco partidos previos. Jhon Cifuente y Brayan Angulo, goleadores del campeonato nacional, harán dupla por primera vez.

Xavier Arreaga también será estelar para el amistoso, el central de Barcelona se siente motivado por la confianza que recibió del entrenador colombiano durante los últimos ocho días de concentración.



“Si el profesor considera que me requiere para este partido tengan por seguro que no lo voy a defraudar, me vengo preparando de la mejor manera para este momento”, dijo el defensa, que estuvo en todas las convocatorias del ‘Bolillo’.



La Tri se entrena desde el pasado 18 de noviembre en la cancha del Rommel Fernández, para adaptarse a las características del escenario. Se tiene previsto que este 19 de noviembre vuelva a las prácticas, en el mismo reducto, a las 18:00.



Esta será la alineación que usará Ecuador para medir a Panamá:

Máximo Banguera; Juan Carlos Paredes, John Narváez, Javier Arreaga, Beder Caicedo; Jefferson Intriago, Jehgson Méndez, Edison Vega, Miller Bolaños; Bryan Angulo y Jhon Cifuente.

​