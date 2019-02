Ecuador empata 0-0 con Brasil en el hexagonal final del Sudamericano 

LEA TAMBIÉN

La Selección de Ecuador de la categoría Sub 20 se enfrenta a Brasil con la opción de concretar su clasificación al Mundial de la categoría que se realizará en Polonia, a mediados de año. El cotejo está igualado 0-0 en el primer tiempo.

Si la Tri consigue un triunfo sumará 9 puntos y se asegurará uno de los cuatro cupos que se disputan en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Chile.



El cotejo se realiza en el estadio El Teniente de Rancagua desde las 17:50.



Antes jugaban Argentina vs. Uruguay y luego Colombia ante Venezuela.



Brasil, con solo un punto, tiene la obligación de conseguir una victoria para así llegar con alguna opción a la última jornada del próximo domingo 10 de febrero del 2019. Ese día, Brasil se medirá contra Argentina, Ecuador vs. Venezuela y Colombia contra Uruguay.



Para el encuentro ante el ‘Scratch’, la Tricolor llega con seis puntos. Esto, porque se impuso a Colombia y Argentina, aunque cayó ante Uruguay.



Antes del inicio de esta cuarta jornada, la 'Celeste' lideraba el torneo con 7 puntos. Luego están Argentina y Ecuador, ambos con seis unidades. Venezuela suma 4 y al fondo están Brasil y Colombia con solo una unidad cada uno.