Eberhard Graetzer: ‘Endeudaron a Barcelona como nunca antes’

Entrevista Eberhard Graetzer, exdirigente de Barcelona

Usted ha sido crítico con la gestión de José Cevallos en Barcelona y habla de intromisiones políticas en el equipo. ¿Cuáles son sus argumentos?

​

Barcelona está superpolitizado y los socios, enardecidos contra Cevallos. Primero, violó los estatutos cuando fue Gobernador y Presidente del equipo y ahora como precandidato a la Prefectura. Él tiene derecho a ser político, pero no puede afectar al club. Debe renunciar y le deseamos buena suerte en su campaña.



Sin embargo, Cevallos se mantiene en su cargo...

​

Él está equivocado, debe saber que conforme al artículo 1 de los estatutos del club, que él mismo aprobó como Ministro del Deporte, “BSC es una institución de carácter deportivo, social y cívico”. Es realmente alarmante su comportamiento. El club se cae a pedazos por ambiciones políticas y económicas.



¿Los estatutos del Club no le permiten ser candidato y presidente al mismo tiempo?

​

Si quiere ser candidato tiene que retirarse de Barcelona. Los estatutos prohíben la política en el club, según su artículo 6 “ (…)Quedan expresamente excluidos de los fines y objetivos sociales de Barcelona, todo tipo de incursión en actividades políticas, raciales y/o religiosas…”.



¿Se pueden adelantar las elecciones del club?

​

Lo malo es que dijo que se adelantarían elecciones si gana la Prefectura, o sea, la institucionalidad de Barcelona depende de sus resultados políticos. De cualquier manera, el adelantar las elecciones sí es una salida a esta crisis.



¿La política generó la crisis en Barcelona? ¿Es la única razón del mal momento del equipo?

​

Esta crisis ocurre porque Cevallos fue parte de un proyecto político-deportivo, no está preparado en gestión administrativa y tiene las mismas ambiciones del Gobierno de la última década. Los actuales dirigentes convirtieron al club en un sistema de propaganda y mercadotecnia, el fracaso de este año ha desnudado sus falencias.



¿Qué saben los socios de la deuda total del club?



Todo es un misterio. Isidro Romero habló de USD 40 millones en base a datos de la LigaPro, que realizó una auditoría a los clubes de la serie A, mientras el vicepresidente Cuentas dijo que es de USD 41 millones. Cuando le preguntamos a Cevallos en la asamblea de socios de septiembre, no quiso contestar.



¿Qué harán para tener respuestas?



Un grupo de socios firmamos una petición formal para que nos entreguen balances e información de los fideicomisos Barcelona en buenas manos, pero no tengo ninguna esperanza de que nos faciliten esos datos. El próximo paso será solicitar la citada información a través de una denuncia en la Fiscalía y pedir una auditoría técnica a través de este organismo.



¿Cree que este Directorio endeudó más al club?



Han endeudado a Barcelona como nunca antes. Según Cuentas se han pagado USD 22 millones de deudas anteriores, esto de los USD 29,7 millones auditados por la firma Execón a diciembre 2015. O sea, quedarían pendientes solo USD 7,7 millones de las deudas de los hermanos Noboa. Pero el monto sigue en USD 41 millones, han endeudado al club con aproximadamente USD 34 millones.



¿Se les informó a los socios sobre las comisiones de agencia, por venta de publicidad?



Curiosamente, recién los socios sabemos de estos pagos inútiles, innecesarios y corruptos a agencias intermediarias, como el contrato de alianza estratégica del 2016, donde Barcelona básicamente regala a Percrea el 15% de sus auspicios y taquillas, contrato administrado a través de un fideicomiso mercantil denominado Barcelona en Buenas Manos. La Contraloría indaga esto.



Experiencia

​

Fue presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona en el 2001, también ocupó la vicepresidencia ejecutiva del club, fue dos veces candidato a la presidencia. Actualmente es socio vitalicio del equipo.