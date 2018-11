Dunamis y Brasilia avanzan a la segunda fase de la Copa Ecuador

LEA TAMBIÉN

Este sábado 17 de noviembre del 2018 se jugaron dos partidos más por la primera fase de la Copa Ecuador. El Dunamis de Tulcán y el Brasilia de Quinindé avanzaron a la siguiente fase del certamen local. Hasta el momento, hay tres equipos clasificados.

A las 11:30 empezó el partido entre Chicos Malos y Dunamis, en el estadio Carlos Vernaza de Nueva Loja, Sucumbios. El cotejo finalizó 2 a 1 favor de los locales. Sin embargo, el equipo visitante clasificó a la siguiente fase, tras imponerse 4 a 3 en el resultado global. En la segunda ronda deberá enfrentarse al ganador entre Espoli y el Anaconda.



Una hora más tarde inició el segundo cotejo de la Copa Ecuador. En el estadio Folke Anderson de Esmeraldas, el Brasilia recibió al Aguilas de Santo Domingo. El resultado final fue 1 a 1. El 'score' global finalizó 3 a 1 a favor de Brasilia. En la siguiente fase jugará ante Duros del Balón o Toreros.



Este viernes 16 de noviembre, Audaz Octubrino fue el primer equipo clasificado. Jordan Ayoví convirtió el tanto del agónico triunfo 1-0 sobre San Francisco. El marcador global terminó 4 a 4, pero el factor del gol de visitante lo clasificó.



El cotejo más atractivo de esta primera fase será entre Deportivo Quito y el América de Ambato, este domingo 18 de noviembre del 2018 en el estadio Olímpico Atahualpa. El encuentro de ida terminó 2 a 1, a favor de los ambateños. El partido será televisado y transmitido a través del Twitter del Canal del Fútbol.



A continuación, el resto de partidos de la Copa Ecuador (domingo 17 de noviembre)

La Gloria vs Valle Catamayo (10:00)

Dep. Quito vs América de Ambato (12:00)

Anaconda vs Espoli (13:00)

Insutec vs Everest (15:00)

Morona vs Alianza (15:15)

Spartak vs Mineros (17:30)