Duelo de ecuatorianos en los octavos de final de la 'MLS is Back'

Los octavos de final de la Major League Soccer (MLS) tendrán un duelo de ecuatorianos en el que será el partido más llamativo de la jornada, cuando el Seattle Sounders de Xavier Arreaga se enfrente al Ángeles FC de José Cifuentes y Diego Palacios. El partido está programado para el lunes 27 de julio del 2020.